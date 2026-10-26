Осужденный по делу о хищении 200 млн рублей биолог ушел на СВО
Доктор биологических наук Алексей Шевелев, осужденный на шесть с половиной лет колонии общего режима по делу о хищениях более 200 млн руб., выделенных Минобрнауки на разработку вакцины от заболевания овец, подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника «Ъ», это произошло после того, как в конце сентября Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенный пяти ученым и предпринимателю. Они получили от четырех лет лишения свободы условно до семи лет реального заключения.
Савеловский суд Москвы 11 марта 2025 года признал бывших заведующего лабораторией Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Алексея Шевелева, советника Минобрнауки, ведущего сотрудника Московского государственного университета пищевых производств (ныне Российский биотехнологический университет) Романа Глушакова, ректора университета Михаила Балыхина, проректора, в прошлом сенатора Михаила Щетинина, а также научного руководителя одного из заключительных этапов проекта Дмитрия Ковалева и директора ООО «Евро Пак» Ашота Карапетяна виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В деле речь шла о хищении 210 млн руб., выделенных на разработку вакцины против анаплазмоза для овец с участием Московского госуниверситета пищевых производств. Получателем субсидии, коммерческим партнером и соинвестором вуза стала компания «Евро Пак», а головным исполнителем по договору — университет. По данным следствия, компания не выполнила условия соглашения, а бюджетные средства украли. Фигуранты вину отрицали и настаивали на том, что препарат был создан. Сертифицировать и выпустить его помешала вспыхнувшая в 2020 году пандемия коронавируса.
По данным «Ъ», в настоящее время следствие проверяет причастность осужденного на семь лет колонии экс-советника Минобрнауки Романа Глушакова к возможным хищениям при создании вакцины от заболевания свиней с привлечением сотрудников Первого казачьего университета (Московский госуниверситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского).