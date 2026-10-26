Осужденный по делу о хищении 200 млн рублей биолог ушел на СВО

В деле речь шла о хищении 210 млн руб., выделенных на разработку вакцины против анаплазмоза для овец с участием Московского госуниверситета пищевых производств. Получателем субсидии, коммерческим партнером и соинвестором вуза стала компания «Евро Пак», а головным исполнителем по договору — университет. По данным следствия, компания не выполнила условия соглашения, а бюджетные средства украли. Фигуранты вину отрицали и настаивали на том, что препарат был создан. Сертифицировать и выпустить его помешала вспыхнувшая в 2020 году пандемия коронавируса.