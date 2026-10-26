Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Anthropic подала заявку на IPO

Американский ИИ-разработчик компания Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальное уведомление о проведении первичного размещения акций (IPO). Точная дата не сообщается. По неофициальной информации СМИ, IPO состоится в середине ноября.
IPO пройдет на бирже NASDAQ, а торговаться акции будут под символом ANT. Планируемая сумма размещения также не раскрывается. Однако, по информации СМИ, компания рассчитывает получить около $100 млрд при общей оценке в $2 трлн.
Искусственный интеллект
Размещение акций компаний. IPO и SPO
Инвестиции
Технологии

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации