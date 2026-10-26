Anthropic подала заявку на IPO
Американский ИИ-разработчик компания Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальное уведомление о проведении первичного размещения акций (IPO). Точная дата не сообщается. По неофициальной информации СМИ, IPO состоится в середине ноября.
IPO пройдет на бирже NASDAQ, а торговаться акции будут под символом ANT. Планируемая сумма размещения также не раскрывается. Однако, по информации СМИ, компания рассчитывает получить около $100 млрд при общей оценке в $2 трлн.