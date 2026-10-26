Макрон назвал социальные сети угрозой демократии
Социальные сети угрожают французской демократии, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, соцсети — один из инструментов, который использовался для привлечения молодежи к беспорядкам 17 октября.
«Они использовались — особенно 17-го числа — для того, чтобы привлечь молодежь и людей постарше к местам совершения правонарушений, нападений и грабежей»,— сказал господин Макрон на выступлении в Марселе (цитата по AFP). В городе демонстрации также переросли в столкновения протестующих с полицией.
Акции протеста против французской образовательной политики и ситуации в экономике продолжаются с середины сентября. Демонстрации 17 октября, на которые вышли от 500 тыс. до 800 тыс. человек по всей стране, переросли в массовые беспорядки: отдельные участники протестов грабили магазины, поджигали машины, строили баррикады и закидывали полицейских камнями. По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, пострадали около 500 сотрудников правоохранительных органов.
Убытки владельцев магазинов обсуждали на отдельном мероприятии с представителями правительства 20 октября. Министр-делегат по вопросам промышленности Ролан Лескюр на встрече допустил, что значительную роль в активизации насилия со стороны протестующих сыграли социальные сети, пишет Le Monde. МВД страны также указывало на призывы приходить на протесты с пиротехникой.