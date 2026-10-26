Макрон назвал социальные сети угрозой демократии

«Они использовались — особенно 17-го числа — для того, чтобы привлечь молодежь и людей постарше к местам совершения правонарушений, нападений и грабежей»,— сказал господин Макрон на выступлении в Марселе (цитата по AFP). В городе демонстрации также переросли в столкновения протестующих с полицией.