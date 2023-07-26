Суд разрешил владельцу «Баден-Баден» пользоваться зоной отдыха с бассейнами на Шарташе

Арбитражный суд Свердловской области разрешил владельцу термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову использовать и реконструировать объекты, которые не являются объектами капитального строительства в зоне отдыха в Шарташском лесопарке. Напомним, ранее суд запретил использовать бассейны, а также другие объекты в зоне отдыха «Шарташ пляж» по заявлению заместителя прокурора Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено сетью термальных комплексов «Баден-Баден» Фото: предоставлено сетью термальных комплексов «Баден-Баден»

Согласно определению суда от 25 июля (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал), судья рассмотрела заявление бизнесмена Евгения Кононова об отмене обеспечительных мер в виде запрета эксплуатировать объекты (строения и сооружения) на ул. Отдыха.

«Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капитального строительства, суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер, исключив из запрета эксплуатировать, а также строить и реконструировать, те объекты, которые не являются объектами капитального строительства»,— говорится в определение суда.

В итоге суд решил оставить запрет на эксплуатацию лишь объектов капитального строительства на Шарташе. «Суд уточнил, что проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация не допускаются только в отношении объектов капитального строительства, находящихся на земельных участках. Это означает, что эксплуатировать территорию зоны отдыха можно»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в компании.

Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал данный проект на Шарташе. Глава города назвал проект интересным и заявил, что бизнесмен готов отказаться от одного из объектов, чтобы решить проблему. Напомним, зона отдыха начала работу в июле этого года.

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