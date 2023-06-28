«Баден-Баден» 15 июля откроет зону отдыха «Шарташ пляж», из-за которой судится с мэрией

Сеть термальных комплексов «Баден-Баден» 15 июля откроет зону отдыха «Шарташ пляж» в юго-западной части Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Техническое открытие назначено на 30 июня.

По данным компании, на пляже будут расположены три бассейна общей площадью 2 тыс. кв. м, большой экран для просмотра фильмов, лежаки, бар, водные горки, лаундж-зона и детская площадка.

Посетить пляж стоит 1 тыс. руб. в будние дни, 1,5 тыс. руб. — в выходные. Детям от четырех до 14 лет и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Дети до трех лет могут проходить без оплаты. Час парковки стоит 100 руб., либо 300 руб. в день.

Напомним, администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к ООО «Уральские горячие источники — ''Баден-Баден''» с требованием о взыскании 278 тыс. руб. Иск предъявили в связи с уведомлением стройнадзора о выявлении самовольного строительства.

«Баден-Баден» вел строительство зоны отдыха «Шарташ Пляж», но сейчас по решению суда работы остановлены. В конце мая суд запретил компании заниматься любыми земляными, строительно-монтажными работы на Шарташе, которые касались строительства объектов.

Судебный пристав временно запретил владельцу компании Евгению Кононову выезжать за пределы России. Как заявлялось ранее, поводом стало возобновление строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж». Господин Кононов подал исковое заявление к свердловскому управлению службы судебных приставов и судебному приставу-исполнителю Александру Никитину.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте