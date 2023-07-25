Алексей Орлов поддержал проект зоны отдыха с бассейнами «Баден-Баден» на Шарташе, из-за которых идут суд

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал проект владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташском лесопарке Евгения Кононова, из-за которого идут суды. Глава города назвал проект интересным и заявил, что бизнесмен готов отказаться от одного из объектов, чтобы решить проблему.

«Ничего плохого нет. Собственник немного поторопился, потому что жалко терять сезон с точки зрения ведения бизнеса. Насколько я знаю, туда сейчас очередь из желающих отдохнуть. Но одно из зданий имеет признаки капитального строительства, из-за этого и возник конфликт. Собственник согласен его убрать, сегодня ситуация — в судебной плоскости, — цитирует издание ЕАН господина Орлова. — То, что там сделано, это очень интересный проект с точки зрения получения жителями оздоровительных услуг. Мне лично очень обидно, что из-за обеспечительных мер этот проект не сможет работать».

Накануне Арбитражный суд Свердловской области запретил владельцу комплексов использовать бассейны на Шарташе. Зона отдыха «Шарташ пляж» начала работу в июле этого года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте