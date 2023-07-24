Арбитражный суд запретил владельцу комплексов «Баден-Баден» использовать бассейны в Шарташском лесопарке

Уральскому бизнесмену и владельцу комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову запретили эксплуатировать бассейны, которые недавно построили в Шарташском лесопарке. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Согласно определению суда, с заявлением о признании объектов самовольными постройками и их сносе в месячный срок обратился заместитель прокурора Свердловской области. Он также попросил запретить господину Кононову эксплуатировать объекты, построенные на ул. Отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона отдыха началу работу в июле этого года

Фото: предоставлено сетью термальных комплексов «Баден-Баден» Зона отдыха началу работу в июле этого года

Фото: предоставлено сетью термальных комплексов «Баден-Баден»

«Истец ссылается на то, что в настоящее время самовольные постройки (комплекс «Шарташ-Пляж») эксплуатируются; осуществляемая предпринимателем деятельность с использованием самовольно возведенных объектов в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего его соответствие требованиям безопасности, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также особо охраняемой природной территории»,— говорится в документе.

Представители «Баден-Баден» пообещали дать комментарий позже.

Напомним, судебные разбирательства из-за зоны отдыха на Шаратше идут несколько месяцев. В конце мая суд запретил компании заниматься любыми земляными, строительно-монтажными работами на Шарташе, которые касались строительства объектов. Судебный пристав временно запретил владельцу компании Евгению Кононову выезжать за пределы России. Как заявлялось ранее, поводом стало возобновление строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж». В компании ранее заявляли, что каркасный бассейн не является объектом капстроительства, и его установка не нарушает правил и законов. Несмотря на суды, зона отдыха начала работу в июле этого года.

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