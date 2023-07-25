Комитет Госдумы по обороне отказался от поэтапного повышения призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Согласно поправкам, поэтапного повышения призывного возраста, как планировалось раньше, не будет — верхний предел сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет. Призыв в таких возрастных пределах предлагается начать с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года»,— говорится в таблице поправок (.doc), рекомендуемой к принятию комитетом. Он предложил принять законопроект во втором чтении сегодня, 25 июля.

Еще вчера, 24 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверял, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. Рекомендации, предложенные его комитетом, были направлены 21 июля. Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет. По словам господина Бондарева, нужно принять законопроект в таком виде, чтобы гражданин мог пойти в армию в 18 лет, но только если хочет сам, а не в обязательном порядке.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Привыкли ноги к сапогам».

Лаура Кеффер