В Совфеде выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста на уровне 18 лет

Главы двух комитетов Совета федерации не поддержали планы Госдумы расширить границы призывного возраста до 18–30 лет. Депутаты ранее предложили сохранить нижнюю границу призывного возраста на действующем уровне в 18 лет, но повысить предельный возраст с 27 до 30 лет.

Изначально с подачи министра обороны Сергея Шойгу обсуждался вариант повышения и нижнего, и верхнего пределов на три года — с 18–27 лет до 21–30 лет — с поэтапным повышением нижней планки. То есть, в первый год действия нормы призывной возраст будет составлять 19–30 лет, во второй — 20–30, в третий — 21–30. Однако накануне, 21 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что его комитет поддержал поправку, которая расширяет границы границы до 18–30 лет без поэтапного увеличения нижней планки.

Против инициативы депутатов выступил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Его поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Господин Бондарев обратил внимание, что депутаты не обсуждали свою поправку с сенаторами. Он поддержал предложенную господином Шойгу модель и отметил, что ее также поддерживал президент Владимир Путин. Однако, по мнению сенатора, нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию. «Призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо»,— написал господин Бондарев в Telegram.

Сенатор отметил, что если Госдума успеет принять законопроект до 27 июля, то Совфед готов рассмотреть его на следующий день, но «с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года». Как считает господин Бондарев, важно принять законопроект в этом году, чтобы он начал реализовываться с 2024 года.

Глава комитета Совфеда по обороне заявил, что пока сложно прогнозировать, увеличится ли общее количество призывников при внесении поправок, «тем более без участия министерства обороны». «Необходимо дождаться, пока закон начнет действовать»,— добавил он.

Господин Клишас поддержал коллегу. По его мнению, необходимо общее правило, при котором возраст призыва на срочную службу будет составлять 21–30 лет.

Леонид Уварчев