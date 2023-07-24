ОНФ планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба движения

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в ближайшее время может исключить из состава своего Центрального штаба легкоатлетку двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. По данным ТАСС, соответствующее решение может быть принято 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отмечает агентство, вопрос об исключении госпожи Исинбаевой из руководства ОНФ значится в материалах, разосланных членам Центрального штаба движения. Ближайшее заседание штаба, на котором из него могут исключить спортсменку, «пройдет в заочном формате 25 июля путем вопросного голосования». Причина, по которой предлагается исключить Елену Исинбаеву, не уточняется.

В июле испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни» и проживает в «роскошном комплексе» на юге острова. Спортсменка в ответ на публикации в СМИ заявила, что она человек мира и живет там, где работает. Комментируя появившиеся в СМИ фотографии она отмечала, что снимки были сделаны десять лет назад.

17 июля Елена Исинбаева сообщила, что возобновит работу в Международном олимпийском комитете. По ее словам, те звания, «о которых говорят, носят номинальный характер», поскольку она никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такую «оценку воинского звания» недопустимой, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать названный в честь Елены Исинбаевой махачкалинский стадион. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал помнить о «заслугах спортсменки перед Россией».

Александр Кислов