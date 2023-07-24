ОНФ планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба движения

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в ближайшее время может исключить из состава своего Центрального штаба легкоатлетку двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. По данным ТАСС, соответствующее решение может быть принято 25 июля.
Елена Исинбаева в 2017 году
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как отмечает агентство, вопрос об исключении госпожи Исинбаевой из руководства ОНФ значится в материалах, разосланных членам Центрального штаба движения. Ближайшее заседание штаба, на котором из него могут исключить спортсменку, «пройдет в заочном формате 25 июля путем вопросного голосования». Причина, по которой предлагается исключить Елену Исинбаеву, не уточняется.
В июле испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни» и проживает в «роскошном комплексе» на юге острова. Спортсменка в ответ на публикации в СМИ заявила, что она человек мира и живет там, где работает. Комментируя появившиеся в СМИ фотографии она отмечала, что снимки были сделаны десять лет назад.
17 июля Елена Исинбаева сообщила, что возобновит работу в Международном олимпийском комитете. По ее словам, те звания, «о которых говорят, носят номинальный характер», поскольку она никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такую «оценку воинского звания» недопустимой, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать названный в честь Елены Исинбаевой махачкалинский стадион. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал помнить о «заслугах спортсменки перед Россией».