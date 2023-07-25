«Молочная культура» доросла до инвесторов

У фонда, связанного со структурами экс-сенатора Глеба Фетисова, растет интерес к аграрному бизнесу. В дополнение к овощным хозяйствам в портфель активов может войти ГК «Молочная культура», включающая молочный завод и ферму в Ленинградской области. Спрос на часть современных молочных продуктов остается ниже, чем годом ранее, но участники рынка отмечают восстановление потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подконтрольное ЗПИФ «Сигнет-Инвестиции 1» ООО «Продукты питания» запросило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на приобретение 79% в трех структурах ГК «Молочная культура». Уведомления о поступлении ходатайств появились в базе службы. Речь идет о долях в ООО «Молочная культура», ООО «ТД "Молочная культура"» и ООО «Висмар эстейт». В «Молочной культуре» и управляющем фондом «Сигнет Капитале» “Ъ” не ответили.

«Молочная культура» выпускает молоко, йогурты, кефир, сметану, творог в Ленинградской области. Построенный в 2013 году завод рассчитан на переработку до 50 тонн сырья в сутки, в 2022 году запущено производство творожных сыров, йогуртов и десертов мощностью 5 тыс. тонн готовой продукции в год. Комплекс также включает ферму на 2 тыс. голов и более 2,5 тыс. га сельхозземель. В 2022 году выручка ТД «Молочная культура» выросла на 15,2%, до 1,3 млрд руб., чистая прибыль была 2,2 млн руб.

Одним из инвесторов «Молочной культуры» был Евгений Чернышев, совладелец входящего ранее в десятку крупных экспортеров зерна «Артис-Агро Экспорт». В 2022 году пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что господин Чернышев объявлен в международный розыск по подозрению в хищении 42,24 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. Тогда же «Артис-Агро Экспорт» был признан банкротом, а в июне 2023 года банк «Санкт-Петербург» подал заявление о признании банкротом лично Евгения Чернышева.

«Сигнет Капитал» принадлежит Павлу Полухину, владельцу 0,01% консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается экс-сенатор Глеб Фетисов. «Сигнет-Инвестиции 1» также владеет ООО «Иррико», которое управляет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико». Общий земельный банк — более 40 тыс. га, где выращивается картофель, овощи открытого грунта и зерно. В этом году структуры «Иррико» также интересовались покупкой трех картофельных хозяйств с 40 тыс. га земель в Нижегородской, Брянской и Астраханской областях (см. “Ъ” от 1 февраля). Этим летом стало известно о возможном переходе под их контроль специализирующегося на выращивании рапса агрохолдинга «Комсомолец» в Забайкалье с 188 тыс. га земель (см. “Ъ” от 26 июня).

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что «Молочная культура» — небольшой производитель с понятным ассортиментом, чьи продукты пользовались хорошим спросом, поэтому актив мог оказаться привлекательным для инвестора. Источник “Ъ”, слышавший про сделку, говорит, что переговоры со структурами «Иррико» пока продолжаются.

Спрос на часть молочных продуктов сегодня находится под давлением. По данным NielsenIQ, по итогам января—июня 2023 года продажи питьевых йогуртов в натуральном выражении снизились на 3,4%, простокваши — на 6%, твердых сыров — на 1,8% год к году. В деньгах продажи категорий росли на 3%, 3,2% и 5,1% соответственно. Как отмечали в Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту» и др.), в крупной сетевой рознице в первые месяцы 2023 года продажи такой молочной продукции сокращались на 2–6%, а продажи перераспределялись в сторону традиционных категорий — питьевого молока, сливочного масла, сметаны, кефира. В «Союзмолоке» в июне говорили о начавшемся восстановлении потребления.

Анатолий Костырев