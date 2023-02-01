Экс-сенатор поехал на картошку

Связанные с экс-сенатором Глебом Фетисовым структуры готовятся заметно расширить портфель аграрных проектов. Теперь в него могут войти три картофельных хозяйства, управляющих примерно 40 тыс. га сельхозземель в Нижегородской, Брянской и Астраханской областях. Доля организованного сектора на рынке будет расти из-за снижения сбора картофеля в личных хозяйствах, но оптовые цены остаются ниже прошлогодних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО АПК подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении производителей картофеля ООО «Аксентис» и ООО «Фермерское хозяйство Пуцко». Уведомление есть в базе ФАС.

«Аксентис» специализируется на производстве семенного картофеля. По собственным данным, управляет в Нижегородской области 6 тыс. га сельхозземель, лабораторией и тепличным комплексом мощностью 650 тыс. мини-клубней в год. «Фермерское хозяйство Пуцко» выращивает картофель, пшеницу и кукурузу на более 20 тыс. га в Брянской области. Как следует из ЕГРЮЛ, эти компании также совместно владеют более 60% в астраханском поставщике картофеля ООО МАПС с земельным банком площадью 12 тыс. га. В этих трех компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

Согласно ЕГРЮЛ, АПК через ООО «Иррико» владеет ЗПИФом «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». Эта компания принадлежит Павлу Полухину, гендиректору консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается Глеб Фетисов. Фонд также владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико». Общий земельный банк активов — более 40 тыс. га, где выращивается картофель, овощи открытого грунта и зерно, сказано на сайте «Сигнет Капитала». Таким образом, получение контроля в еще трех хозяйствах позволит владельцу «Иррико» довести площадь сельхозземель до 80 тыс. га в шести разных регионах. В «Сигнет Капитале» и ГК «Иррико» комментарии не предоставили.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников говорит, что «Аксентис» входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России, хозяйство в Брянской области поставляет достаточно большой объем продукции на внутренний рынок, а МАПС — прежде всего производитель раннего картофеля. Сделка позволит «Иррико» расширить присутствие во всех сегментах рынка, указывает он. Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова говорит, что для производителей картофеля основная проблема — обеспеченность мощностями хранения. По ее оценкам, примерно треть урожая должна храниться с июля до начала следующего года, а еще треть — до следующего июня, чтобы иметь возможность конкурировать с импортом.

Алексей Красильников отмечает, что Росстат фиксирует сокращение площадей в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) под картофель, производство культуры в ЛПХ снижается ежегодно на 1 млн тонн, а значит, доля товарного сектора в средней и долгосрочной перспективе должна расти. Кроме того, добавляет он, увеличение производства товарного картофеля может поддержать ввод новых мощностей по переработке, в том числе для выпуска картофеля фри и чипсов, а также меры господдержки сектора растениеводства.

По данным Минсельхоза, в 2022 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства увеличили сбор картофеля на 9,1% год к году, до 7,2 млн тонн. В 2023 году для производителей картофеля и овощей планируется выделить 5 млрд руб. субсидий, что в два раза больше, чем годом ранее. А к 2025 году производство картофеля в организованном секторе должно достичь 7,5 млн тонн, сообщал Минсельхоз. Но ценовая конъюнктура в отрасли остается сложной, отмечает Алексей Красильников. По оценкам участников рынка, на 31 января 2023 года оптовые цены на картофель были на 35–40% ниже, чем годом ранее.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что сильное снижение оптовых цен на картофель в 2022 году может стимулировать владельцев небольших овощеводческих хозяйств искать покупателей на бизнес. А это, добавляет он, в свою очередь создаст новые возможности для сделок M&A на рынке овощей открытого грунта.

Анатолий Костырев