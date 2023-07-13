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Совладельцу «Артис-агро Экспорт» угрожают банкротством

Банк «Санкт-Петербург» добивается признания несостоятельным Евгения Чернышева

Владельцу крупного трейдера зерна «Артис-агро Экспорт» Евгению Чернышеву грозит банкротство. Его несостоятельности из-за долга в 378 млн рублей добивается банк «Санкт-Петербург». Кредитная организация также требует 3 млрд рублей с «Артис-агро Экспорт». Сложности компании могут быть вызваны усилением конкуренции на рынке и налоговыми претензиями, полагают эксперты.

Владельцу крупного трейдера зерна «Артис-агро Экспорт» Евгению Чернышеву грозит банкротство

Владельцу крупного трейдера зерна «Артис-агро Экспорт» Евгению Чернышеву грозит банкротство

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владельцу крупного трейдера зерна «Артис-агро Экспорт» Евгению Чернышеву грозит банкротство

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк «Санкт-Петербург» подал заявление о банкротстве петербургского предпринимателя Евгения Чернышева. Информация об этом следует из материалов картотеки арбитражных дел. Кредитная организация требует от предпринимателя 378 млн рублей, заседание суда намечено на середину сентября. В банке «Санкт-Петербург» не предоставили комментарии, Евгений Чернышев не ответил на звонки «Ъ-СПб».

Евгений Чернышев является совладельцем ООО «Артис-агро Экспорт», которое входило в десятку крупнейших экспортеров российского зерна. На пике выручка компании достигала 43,6 млрд рублей, сейчас она находится в стадии банкротства по заявлению Сбербанка из-за долга в 701,5 млн рублей. В число кредиторов зернового трейдера входит банк «Санкт-Петербург», который требует с «Артис-агро Экспорт» более 3,2 млрд рублей. Также Евгений Чернышев считается одним из собственников производителя молочной продукции «Молочная культура». Ранее он был основным его владельцем, с 2019 года доля в компании принадлежит Станиславу Чернышеву.

В сфере экспорта зерна в последние три года наблюдалось усиление конкуренции: на рынок вышел такой крупный игрок, как «Деметра-холдинг», что привело к его переделу, отмечает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Кроме того, проблемы «Артис-агро Экспорт» могут быть связаны со спецификой ведения бизнеса и претензиями со стороны налоговых органов, добавляет эксперт. В 2022 году Евгений Чернышев был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве, которое привело к хищению из бюджета 42,2 млн рублей. По версии следствия, он создал организованную преступную группу, которая под видом деятельности по экспорту зерна незаконно предоставляла в налоговые органы заявления на возмещение НДС.

С высокой долей вероятности речь идет о долге Евгения Чернышева, основанном на поручительстве, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Не исключено, что требование к Чернышеву могло возникнуть и из иных обязательств, в том числе по личному кредиту, допускает адвокат, партнер ProLegals Марина Морозова.

Скорее всего, банк «Санкт-Петербург» хотел встать на место первого заявителя в деле о банкротстве, чтобы иметь возможность назначить временного управляющего, говорит госпожа Токарева. Вероятнее всего, кредитор нацеливается на привлечение бенефициара к субсидиарной ответственности, объясняет советник, адвокат коллегии «Ковалев, Тугуши и партнеры» Иван Коршунов. Если заявление будет удовлетворено, то можно будет обратить взыскание на имущество бенефициара, уточняет юрист. В случае признания Евгения Чернышева банкротом могут быть обжалованы сделки и возвращено ранее проданное имущество, особенно в сторону аффилированных с должником лиц, добавляет общественный уполномоченный по вопросам долгового рынка Павел Пенкин.

Константин Куркин

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