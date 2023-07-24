Handelsblatt: Украина экспортирует 60% своего зерна по суше через страны ЕС

Только 40% украинского зерна по-прежнему экспортируется через порты на Черном море, следует из данных Евросоюза (ЕС), на которые ссылается Handelsblatt. Остальные 60% доставляются в ЕС по суше и отправляются оттуда через порты на Балтийском море, Адриатическом море и другие порты на Черном море, такие как Констанца (Румыния).

В 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн т украинского зерна, сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Сейчас, по его словам, это более 3 млн т. Он также сообщил, что со временем будет достаточно мощностей, чтобы экспортировать весь урожай украинского зерна через ЕС.

«Правительство в Киеве в настоящее время работает с ЕС, чтобы снизить риск российских атак, перенаправив свой экспорт»,— пишет Handelsblatt.

13 июля президент РФ Владимир Путин допустил, что зерновая сделка может быть приостановлена до выполнения условий Москвы, среди которых подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. В Москве это объяснили невыполнением второй части стамбульской договоренности. 19 июля Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

22 июля постпредство РФ при ООН перечислило семь требований РФ для возобновления зерновой сделки. Сегодня, 24 июля, вернуться в зерновую сделку Россию призвал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Из данных ООН следует, что всего за время работы черноморских коридоров было экспортировано почти 33 млн т украинского зерна.

О последствиях приостановки участия в зерновой сделки читайте в публикации «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Мария Федотова