НАТО зовут в коридор

После прекращения действия зерновой сделки прошла неделя, но Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции по Черному морю. В поисках вариантов разблокировки продовольственного экспорта президент Владимир Зеленский впервые запросил экстренное заседание недавно учрежденного Совета Украина—НАТО, который был преподнесен союзниками как альтернатива приглашению страны в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг с готовностью откликнулся на призыв — встреча совета на уровне послов состоится в среду, 26 июля. Впрочем, пока на Западе, похоже, больше надеются не на креативные решения предстоящей встречи, а на способность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находить убедительные аргументы в диалоге с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Украинский лидер Владимир Зеленский решил привлечь НАТО к поиску путей выхода из зернового кризиса. Он обсудил с Йенсом Столтенбергом «шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора» и договорился с ним о созыве экстренного заседания Совета Украина—НАТО. Эту структуру союзники создали во время последнего саммита альянса в Вильнюсе, представив ее как альтернативу обязательству принять Украину в организацию сразу после завершения российско-украинского конфликта. Господин Зеленский, напомнив господину Столтенбергу, что механизм ознаменовал переход на более высокий уровень сотрудничества Киева и Брюсселя, призвал генсека «безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций». «И этот механизм может сработать… Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть»,— выразил надежду президент Украины.

Представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила: «Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». Заседание пройдет 26 июля на уровне послов.

Каким образом переговоры с союзниками помогут реанимировать работу зерновых коридоров, не вполне понятно.

Из реакции Йенса Столтенберга, пообещавшего после беседы с Владимиром Зеленским поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» и осудившего «попытку Москвы превратить продовольствие в оружие», не следует, что союзники готовы взять под охрану перевозящие украинскую сельхозпродукцию суда в Черном море.

Хотя идея сопровождения торговых кораблей третьей стороной неоднократно возникала после выхода РФ 17 июля из стамбульских договоренностей. Отклика она пока не нашла, поскольку все заинтересованные стороны увидели в ней серьезные риски эскалации (см. “Ъ” от 21 июля).

Впрочем, как заявил на днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лучшим ответом союзников на выход России из договоренностей станет увеличение военных поставок Украине. Правда, говорил он это не только в контексте транспортировки зерна, но и на фоне массированных ударов РФ по портовой инфраструктуре Украины.

В целом же тезис о важности дополнительной отправки вооружений ВСУ в связи с разрывом зерновой сделки зазвучал сильнее. Например, вновь на повестку вышел вопрос передачи Киеву американских ракет большой дальности ATACMS. Администрация президента США по-прежнему отклоняет украинские запросы по данному виду вооружений, однако давление на Белый дом со стороны членов Конгресса — причем от обеих партий — за последние дни резко возросло.

Наверняка и во время Совета Украина—НАТО мысль об интенсификации поставок, в том числе и за счет новых видов вооружений, также проскользнет среди участников встречи. Тем более Украина давно просит союзников нарастить военную помощь, объясняя отсутствие особых успехов в контрнаступлении медленными темпами передачи вооружений и их недостаточным количеством. Необходимость усиления защиты черноморских портов, очевидно, даст Киеву дополнительный аргумент в пользу увеличения военных поставок со стороны стран—членов альянса.

Впрочем, судя по заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена, на Западе еще не потеряли надежды убедить Москву вернуться к реализации зерновой сделки. Другое дело, что речь пока не идет о выполнении требований РФ, о которых она публично заявила, отказываясь от договоренностей.

Ставка вновь сделана на Турцию и способность ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана находить убедительные аргументы в диалоге с Москвой.

По словам господина Блинкена, турецкий лидер взаимодействует с президентом РФ Владимиром Путиным, «чтобы посмотреть, может ли он вернуть его к соглашению». «Мы рассчитываем, что Турция сыграет роль, которую она уже играла,— лидерскую роль, чтобы вернуть все в прежнее русло, гарантируя, что люди в мире получат продовольствие по разумным ценам»,— сказал глава Госдепартамента на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Примечательно, что о контактах лидеров России и Турции публично не сообщалось. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 июля, разговора между политиками не было и пока не планируется. По словам же турецкого лидера, он в ближайшее время побеседует с российским коллегой, а в августе ждет его на переговоры в Турции. Господин Эрдоган заявил, что необходимо во что бы то ни стало предотвратить рост мировых цен на продовольствие, голод и миграционные волны из-за прекращения черноморской инициативы. Среди прочего он добавил, что «западные государства также должны принять меры» — видимо, по реализации российской части зерновой сделки, и выразил уверенность, что ее удастся перезапустить.

Между тем с господином Зеленским президент Эрдоган снова переговорил в пятницу, 21 июля. По сообщению турецкой стороны, «лидеры подробно обсудили продление соглашения о черноморском зерновом коридоре». Кроме того, президент Турции заверил, что Анкара «прилагает интенсивные усилия для установления мира». В украинской версии политики «скоординировали усилия по возобновлению работы "Черноморской зерновой инициативы"».

Тем временем США пытаются подключить к давлению на Россию африканские страны. На 27–28 июля в Санкт-Петербурге запланирован саммит Россия—Африка, на который должны приехать в том числе лидеры многих государств континента. Как выяснила газета Financial Times, Вашингтон убеждает африканских партнеров осудить выход РФ из стамбульских соглашений и отказаться от поездки в Петербург — под тем предлогом, что действия России нанесут удар в первую очередь по беднейшим странам Африки.

Россия выдвигает свои контраргументы. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, Москва понимает «озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей» и готова осуществить безвозмездные поставки продовольствия на континент, в чем собирается заверить коллег во время саммита Россия—Африка. Возвращение же в зерновую сделку возможно только после выполнения российских требований, оглашенных президентом Путиным, заключил господин Вершинин.

Алексей Забродин