Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин запретил оказывать иноагентам имущественную поддержку

Президент Владимир Путин подписал законы, дополняющие законодательство об иностранных агентах. Один из них вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Другой закон закрепляет за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах и предусматривает запрет для признанных иностранными агентами российских граждан получать государственную имущественную поддержку.

Законом устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а внеплановые проверки разрешается проводить в отношении не только самих иностранных агентов, как это было ранее, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Другой закон устанавливает штрафы за невыполнение в установленный срок предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. Гражданам в этом случае будет грозить штраф в размере до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. руб., юрлицам — до 300 тыс. руб.

Ранее Минюст осуществлял госконтроль исключительно в отношении деятельности иностранных агентов, и они были лишены только права получать финансовую поддержку государства.

В 2022 году статус иностранного агента получили 188 человек против 108 в 2021-м. Штрафовали иностранных агентов в 2,7 раза чаще, чем в 2021 году, а сумма наложенных на них штрафов выросла в 60 раз.

О планах ужесточить закон об иностранных агентах читайте в публикации «Ъ» «Высшая мера регулирования».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...