Путин запретил оказывать иноагентам имущественную поддержку

Президент Владимир Путин подписал законы, дополняющие законодательство об иностранных агентах. Один из них вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Другой закон закрепляет за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах и предусматривает запрет для признанных иностранными агентами российских граждан получать государственную имущественную поддержку.

Законом устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а внеплановые проверки разрешается проводить в отношении не только самих иностранных агентов, как это было ранее, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Другой закон устанавливает штрафы за невыполнение в установленный срок предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. Гражданам в этом случае будет грозить штраф в размере до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. руб., юрлицам — до 300 тыс. руб.

Ранее Минюст осуществлял госконтроль исключительно в отношении деятельности иностранных агентов, и они были лишены только права получать финансовую поддержку государства.

В 2022 году статус иностранного агента получили 188 человек против 108 в 2021-м. Штрафовали иностранных агентов в 2,7 раза чаще, чем в 2021 году, а сумма наложенных на них штрафов выросла в 60 раз.

О планах ужесточить закон об иностранных агентах читайте в публикации «Ъ» «Высшая мера регулирования».

Мария Федотова