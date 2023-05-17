Минюст пересчитал агентов

В прошлом году в России иностранными агентами признавали в 1,75 раза чаще, чем годом ранее, штрафовали их в 2,7 раза чаще, а сумма наложенных на них штрафов выросла сразу в 60 раз. Такая информация содержится в представленном в Госдуму отчете Минюста о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Рост числа иноагентов вряд ли идет на пользу государству и скорее говорит об отсутствии превентивных мер, полагает эксперт. Однако депутаты уже задумываются об ужесточении административной и уголовной ответственности для иноагентов-нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минюст во главе с Константином Чуйченко рекомендует депутатам усилить противодействие «деструктивному влиянию» иностранных агентов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Минюст во главе с Константином Чуйченко рекомендует депутатам усилить противодействие «деструктивному влиянию» иностранных агентов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году в реестр иностранных агентов было включено 188 человек против 108 в 2021-м, следует из отчета, который Минюст представил в Госдуму (“Ъ” с ним ознакомился). Основной прирост обеспечили физические и юридические лица, признанные СМИ-иноагентами: в этой категории список пополнился 167 фигурантами по сравнению с 94 новичками в позапрошлом году. В Минюсте объясняют такую статистику ростом числа сообщений и материалов в СМИ, направленных на дискредитацию российской внутренней и внешней политики в связи с событиями на Украине. Как отмечается в докладе, распространяемые иноагентами материалы «содержали неконструктивную критику представителей органов власти различного уровня, принимаемых и разрабатываемых решений и законов, были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой специальной военной операции на территории Украины, а также на пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Авторы доклада напоминают, что, по новым правилам, поддержка от иностранного источника может выражаться не только в виде прямого финансирования, но и в форме «воздействия» — например, это может быть организационно-методическая помощь или предоставление площадки для продвижения своих взглядов. Политическая деятельность включенных в реестр лиц, уточняют в Минюсте, осуществлялась посредством призывов к организации и участию в массовых мероприятиях, «призванных оказать воздействие на органы публичной власти», распространения негативных мнений о деятельности представителей государственных органов или дискредитации избирательного процесса.

Также в реестр иноагентов включены 11 НКО (на одну больше, чем в 2021 году) и восемь незарегистрированных общественных объединений (на две больше, чем в 2021-м). Четыре НКО выступали против проведения спецоперации и в защиту режима на Украине, сообщается в докладе. Семь организаций публично обращались к государственным органам, их должностным лицам с целью оказать влияние на них, в том числе воздействовать на изменение или отмену законов и нормативных правовых актов, а также с призывами к гражданам участвовать в протестных акциях. Так, например, внесенное в реестр ТРОО «Женский голос» выступало с призывами к участию в протестных акциях в поддержку Алексея Навального, к голосованию против партии «Единая Россия» на выборах и против законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». А признанный иноагентом фонд «Социальное партнерство» распространял сообщения и материалы, дискредитирующие органы уголовно-исполнительной системы, их руководство и сотрудников.

В то же время финансирование НКО-иноагентов в прошлом году заметно снизилось. За 2022 год на счета НКО, выполняющих функции иностранного агента, перечислено около 687,1 млн руб., подсчитали в Минюсте — это на 34% меньше, чем в 2021 году (тогда НКО-иноагенты получили 1 млрд руб.). Такую динамику ведомство объясняет ликвидацией ряда организаций, включенных ранее в реестр иноагентов.

В общей сложности, сообщает Минюст, по данным на конец прошлого года, в реестре иностранных агентов содержались сведения о 515 организациях и физических лицах, из которых 347 являлись действующими. Кроме того, у ведомства имеются данные о 861 физическом лице, аффилированном с иноагентами (этот критерий применяется в основном в избирательном законодательстве для пометки «кандидатов, аффилированных с иноагентами»).

Из реестра иноагентов могут исключить, но происходит это нечасто. В 2022 году Минюст рассмотрел в общей сложности 25 заявлений об исключении из реестра от 13 физических лиц и одного юридического лица, в 11 случаях такие заявления были поданы повторно в течение года. Положительные решения были приняты в отношении девяти физических и одного юридического лица, четверым заявителям отказали «в связи с представлением недостоверных сведений о прекращении своей деятельности в качестве иностранного агента». Также из реестра были исключены три НКО по их собственным заявлениям и еще 18 в связи с их ликвидацией. Трем НКО было отказано в исключении из реестра в связи с предоставлением недостоверных сведений.

К уголовной ответственности в прошлом году иноагентов не привлекали, зато штрафовали намного чаще, чем раньше. В 2022 году Роскомнадзор составил в отношении иностранных агентов 156 проколов (в 2021 году — всего 58), а суды назначили штрафов на 228,6 млн руб. (против 3,8 млн годом ранее). А вот Минюст — из-за моратория на плановые проверки в отношении НКО — не смог улучшить собственные показатели и составил всего два протокола в отношении проштрафившихся НКО, в то время как в 2021 году их было 24. Отмечается также рост числа судебных обжалований решений Минюста о включении лиц в реестр иноагентов: в течение прошлого года обжаловано 118 таких решений против 43 в 2021 году. Правда, ни одно исковое заявление удовлетворено не было, подчеркивается в докладе.

В целом, отмечает Минюст, принятие закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» позволило усилить контроль за иноагентами и ограничить их «деструктивное влияние» на общественно-политическую обстановку. Но в условиях дальнейшего усиления внешнего давления в ведомстве считают целесообразным продолжить развитие законодательства об иноагентах. Напомним, на недавнем Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Олег Свириденко поддержал уже внесенную в Госдуму законодательную инициативу, касающуюся не самих иноагентов, а любых третьих лиц, которые сами агентами не являются и даже не аффилированы с ними, но могут помогать иноагентам обходить установленные для них запреты и ограничения.

Пока можно говорить о том, что сформированы базовые механизмы: есть единый реестр иноагентов, работает механизм исключения из него, пояснил “Ъ” зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, но «ювелирная настройка» всех механизмов еще впереди. «Мы получаем обратную связь, анализируем складывающуюся правоприменительную практику, чтобы понять целесообразность совершенствования как законодательства, так и правоприменительной практики»,— отметил депутат. По его словам, в перспективе речь может идти об ужесточении уголовной и административной ответственности для нарушителей закона об иноагентах, а также о ликвидации лазеек, которые позволяют им сегодня обходить установленные ограничения — например, получая иностранное финансирование не напрямую, а через посредников.

Ежегодный отчет Минюста перед парламентом о результатах контроля за иноагентами прямо предусмотрен законом, напоминает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Но что делать с полученной информацией и как ее оценивать — не совсем ясно, добавляет он. «Тот факт, что иноагентов с каждым годом становится все больше, вряд ли идет на пользу государству и скорее говорит об отсутствии превентивных мер и профилактики правонарушений, а также о неработающем механизме исключения из реестра. Возможно, следовало бы подумать о совершенствовании законодательства именно в этом направлении, однако на повестке дня стоит скорее дальнейшее расширение норм закона об иноагентах»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова