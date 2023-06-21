Госдума в первом чтении приняла законопроекты об усилении контроля за иноагентами

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроекты о наделении Минюста функцией контроля законодательства об иноагентах и о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства. Также сегодня в первом чтении был принят проект закона о штрафах до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний в области законодательства об иноагентах.

Первым из законопроектов предлагается закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах. В настоящее время министерство осуществляет госконтроль исключительно в отношении деятельности иностранных агентов.

«При поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца»,— уточнил один из авторов законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Второй законопроект предусматривает запрет для признанных иностранными агентами российских граждан получать государственную имущественную поддержку. Сейчас иноагенты лишены только права получать финансовую поддержку государства.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за невыполнение в установленный срок предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Если закон будет принят, гражданам может грозить штраф в размере до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. руб., юридическим лицам — до 300 тыс. руб.

По мнению Василия Пискарева, указанные меры позволят устранить любые лазейки и пробелы «для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы». Всего в ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» перечислено 18 запретов, связанных со статусом иноагента. По словам господина Пискарева, «именно их пытаются обойти иноагенты, используя различных посредников в форме физических и юридических лиц».

По данным Минюста, в 2022 году в России иностранными агентами признавали в 1,75 раза чаще, чем годом ранее, штрафовали их в 2,7 раза чаще, а сумма наложенных на них штрафов выросла сразу в 60 раз. Так, в прошлом году статус иноагента получили 188 человек против 108 в 2021-м.

Подробнее об ужесточении законов об иноагентах — в материале «Ъ».