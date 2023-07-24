Песков не стал оценивать эффективность системы ПВО после очередной атаки беспилотников на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос об эффективности работы системы ПВО при отражении атак беспилотников на Москву. Он считает главным, что БПЛА были нейтрализованы.

Во время пресс-колла господину Пескову напомнили, что после майской атаки Владимир Путин говорил, что система ПВО сработала штатно, но «есть над чем работать». Представителя Кремля спросили, была ли с тех пор проведена какая-то работа.

«Это вопрос, который больше касается, наверное, нашего профильного ведомства — Министерства обороны. Вы знаете, что беспилотники сегодняшние были нейтрализованы. В этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы, вам нужно обратиться в Министерство обороны»,— ответил «Ъ FM» Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, как он может оценить работу ПВО, пресс-секретарь ответил: «Здесь должны давать эксперты. Мы можем только констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы».

Атака беспилотников на Москву была осуществлена сегодня, 24 июля, около 4:00 утра. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших нет, но в одном доме выбило окна.

Лаура Кеффер