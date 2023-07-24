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Коммерсантъ FM
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В Москве на территорию кладбища в Зеленоградском округе упал беспилотник вертолетного типа

Беспилотник вертолетного типа упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. У БПЛА не было взрывного устройства, никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Другие подробности там не привели.

Сегодня, 24 июля, утром беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева.

Лаура Кеффер

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