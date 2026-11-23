Dawn: премьер Пакистана 30 ноября приедет в Россию с официальным визитом
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 30 ноября прилетит в Россию с официальным визитом. Поездка продлится три дня. Во время визита господин Шариф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил газете Dawn историк в аппарате пакистанского премьера.
По данным издания, на переговорах Шахбаз Шариф намерен обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество в энергетической и оборонной областях. Отдельное внимание стороны уделят вопросу восстановления металлургического комбината Pakistan Steel Mills, построенного при содействии России, и потенциальным инвестициям в нефтегазовый сектор Пакистана, отмечает Dawn. Целью визита газета называет укрепление двусторонних отношений и заключение соглашений.
После поездки в Россию, пишет Dawn, Шахбаз Шариф отправится на 18-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет 3 и 4 декабря в Иране.
В прошлый раз Владимир Путин и Шахбаз Шариф виделись в декабре 2025 года на форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» в Ашхабаде, Туркмения.