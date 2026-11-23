По данным издания, на переговорах Шахбаз Шариф намерен обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество в энергетической и оборонной областях. Отдельное внимание стороны уделят вопросу восстановления металлургического комбината Pakistan Steel Mills, построенного при содействии России, и потенциальным инвестициям в нефтегазовый сектор Пакистана, отмечает Dawn. Целью визита газета называет укрепление двусторонних отношений и заключение соглашений.