Самый высокий среднедушевой доход зафиксирован на Чукотке — 251,9 тыс. руб., что на 18,6% больше год к году. По покупательной способности регион занял третью строчку рейтинга. В ЯНАО среднедушевой месячный доход составляет 192,2 тыс. руб. Самый низкий уровень среднедушевых доходов в Ингушетии — 29,1 тыс. руб. Как отмечает агентство, высокий уровень доходов в Москве и Санкт-Петербурге определяется высокой зарплатой в этих городах, а также доходами от предпринимательской деятельности, собственности и депозитов.