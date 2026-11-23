Ямал и Чукотка возглавили рейтинг регионов России по доходам населения
«РИА Новости» составило рейтинг регионов России по доходам населения. Лидируют в рейтинге Ямал и Чукотка, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесия.
Эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В качестве источника информации использовались данные Росстата и ЕМИСС за второй квартал 2026 года.
Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составило 6,3. Также в топ-10 вошли Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ.
Самый высокий среднедушевой доход зафиксирован на Чукотке — 251,9 тыс. руб., что на 18,6% больше год к году. По покупательной способности регион занял третью строчку рейтинга. В ЯНАО среднедушевой месячный доход составляет 192,2 тыс. руб. Самый низкий уровень среднедушевых доходов в Ингушетии — 29,1 тыс. руб. Как отмечает агентство, высокий уровень доходов в Москве и Санкт-Петербурге определяется высокой зарплатой в этих городах, а также доходами от предпринимательской деятельности, собственности и депозитов.
Лидером по динамике реальных денежных доходов также стал Чукотский автономный округ. Далее следуют Республика Алтай с показателем 9,9% и Хабаровский край (9,3%). Наименьший рост показали ЯНАО, Коми, Самарская область, Чувашия и Марий Эл.
Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — в Ингушетии. По данным агентства, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность среднедушевых доходов отмечена в Карачаево-Черкесии, Туве, Ставропольском крае и Республике Алтай.
По оценке Росстата, во втором квартале среднедушевые доходы населения были на уровне 76,7 тыс. руб. в месяц. В годовом выражении был отмечен рост на 5 тыс. руб. В реальном выражении доходы населения за этот период выросли на 1,1%, что ниже темпов роста прошлого года.