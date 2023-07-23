Фильм «Барби» собрал рекордные $155 млн в первый уикенд

Фильм о легендарной кукле «Барби», вышедший на широкие экраны 21 июля, собрал в первый уикенд $155 млн. Об этом сообщает дистрибутор Warner Bros. Эта сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.

Фильм сняла Грета Гервиг, роль Барби исполнила Марго Робби, Кена — Райан Гослинг. Бюджет картины превысил $100 млн. Фильм рассказывает об их приключениях.

Первая Барби была выпущена в 1959 году, за следующие шесть с лишним десятилетий по всему миру было продано свыше 1 млрд экземпляров. Кукла до сих пор остается лидирующим брендом производителя игрушек Mattel.

Подробнее о фильме читайте в публикации «Ъ FM» «“Барбигеймер” близок к развязке».

Мария Федотова