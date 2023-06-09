Розовые очки

В 2023 году на экраны выйдет фильм «Барби» — фантастическая лента о приключениях легендарной куклы (Марго Робби) и ее вечного спутника Кена (Райан Гослинг). О сюжете известно довольно мало, да и пересказывать его бессмысленно, однако картина, не успев выйти, подарила миру новый тренд еще в начале года. Речь идет о моде на яркий оттенок розового цвета во всем — или «барби-розовый», также известный как барбикор. Рассказываем подробнее о всеобщей любви к жизни в розовом цвете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Следующая фотография 1 / 16 Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News Кадр из фильма «Барби», 2023 Фото: East News

Яркий оттенок розового попал на подиумы и красные дорожки еще в 2022 году. Многие дизайнеры, заметив шумиху вокруг темы Барби, решили поэкспериментировать с оттенком. Valentino, Moschino и другие бренды в своих показах сезона весна-лето 2023 сделали ставку на яркий розовый. Для Valentino яркий цвет и вовсе стал главным в этом году. Не только модели на подиуме, но и амбассадоры бренда на красных дорожках появлялись в «барби-розовом». Зендая пришла в костюме популярного оттенка на один из показов парижской Недели моды в марте 2022 года. В том же году на красной дорожке Met Gala актер Себастиан Стэн появился в полностью розовом костюме (даже кроссовки были того же оттенка, что и весь ансамбль), и тоже от Valentino.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никола Пельтц Фото: Gotham / Getty Images Каролайн Даур Фото: Edward Berthelot / GC Images Грейс Элизабет Фото: Gotham / GC Images Донателла Версаче Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Виола Дэвис Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images Карди Би Фото: Gotham / GC Images Следующая фотография 1 / 6 Никола Пельтц Фото: Gotham / Getty Images Каролайн Даур Фото: Edward Berthelot / GC Images Грейс Элизабет Фото: Gotham / GC Images Донателла Версаче Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Виола Дэвис Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images Карди Би Фото: Gotham / GC Images

Популярность барбикора в целом можно связать с глобальным возвращением 2000-х в тренды. Стразы, джинсы с заниженной талией, оверсайз и обилие цвета сейчас очень популярны. Да, главным трендом 2023 года стала так называемая тихая роскошь, однако более повальным все же стал тренд именно на нулевые. В 2022 году Fendi, Diesel, Victor Virgile и другие дизайнеры выпускали на подиум моделей в дениме, укороченных топах и ярких платьях. Разумеется, вместе с запросом на яркость пришла и Барби. Поп-культурное влияние фильма, помноженное на тренды с подиумов, подарило нам одно из главных модных явлений года — новый, яркий розовый прямиком из гардероба самой популярной куклы на планете.

Создатели фильма утверждают, что на съемочной площадке им понадобилось столько розового, что лента стала одной из причин сокращения запасов розовой краски во всем мире. Большая часть краски ушла на дом самой Барби. В общем, лето-2023 должно стать ярким во всех смыслах. Не только из-за громких премьер, но и благодаря новым бескомпромиссным трендам. И дизайнеры, и режиссеры, и инфлюенсеры утверждают: чем ярче, тем лучше. Для всех остальных есть тихая роскошь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Streetstyleshooters / Getty Images Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images Фото: Streetstyleshooters / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Следующая фотография 1 / 7 Фото: Streetstyleshooters / Getty Images Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images Фото: Streetstyleshooters / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images Фото: Hanna Lassen / Getty Images

Илья Петрук