В мировой прокат выходит первый полнометражный фильм о кукле Барби

21 июля на экраны кинотеатров в США и других странах мира вышел фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Роль легендарной куклы сыграла Марго Робби, Кеном стал Райан Гослинг. Бюджет картины превысил $100 млн.

Первая Барби была выпущена в 1959 году, за следующие шесть с лишним десятилетий по всему миру было продано свыше миллиарда экземпляров. Кукла до сих пор остается лидирующим брендом производителя игрушек Mattel, на нее приходится около трети всей выручки. По данным Mattel, каждую минуту в 150 странах мира покупают по 100 Барби. Компания связывает большие надежды с кинокартиной, ожидая, что она подстегнет спрос на игрушки и поспособствует успеху фильмов о других брендах, которые уже находятся в разработке.

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О том, насколько успешной будет кино о Барби, можно будет судить позже. Однако еще до выхода лента вернула моду на ярко-розовый цвет. Как сообщали СМИ, во время съемок использовалось так много розового, что в мире возник дефицит краски соответствующего цвета.