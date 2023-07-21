«Барбигеймер» близок к развязке

В кассовом прокате стартует битва «Оппенгеймера» против «Барби». Как отмечают СМИ, грядущий уикенд будет самым прибыльным для киноиндустрии за последние четыре года. При этом сами картины диаметрально противоположны: если «Барби» Греты Гервиг рассказывает о кукольной вселенной, то «Оппенгеймер» Кристофера Нолана повествует о судьбе знаменитого американского физика, который первым в мире разработал ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Главные роли в «Оппенгеймере» исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гэри Олдмен и Рами Малек. Картина станет самой продолжительной в фильмографии Кристофера Нолана — почти три часа экранного времени.

В интервью CBC сам режиссер признался, что Роберт Оппенгеймер самый неоднозначный из всех героев, над которыми он работал. И несмотря на то, что события, показанные в фильме, происходили в середине XX века, тема картины актуальна и сейчас:

«Его история самая драматичная, с которой я когда-либо сталкивался. И этот ключевой момент — первое в мире испытание ядерного оружия, годовщина которого была недавно, испытания, которые изменили мир, в котором мы все живем и в котором будем жить. Я вырос с Великобритании в 1980-е, во времена реального страха перед Армагеддоном, это было и в поп-культуре. Страх перед ядерным взрывом постоянно то приближается, то удаляется, потому что мы не можем слишком долго переживать и беспокоиться об этом, мы просто устаем. Но проблема в том, что сама эта опасность никуда не исчезает».

Как сообщало издание Insider, Нолан недоволен тем, что студия Warner, с которой он сотрудничал большую часть своего творческого пути, выпустила в прокат «Барби» в тот же день, что и выходит «Оппенгеймер».

Конкуренция двух фильмов даже получила отдельный термин — «Барбигеймер». Профильные СМИ допускают, что одновременный выход ударит по сборам каждой картины в отдельности. Однако кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман уверена, что ситуация выгодна для обеих сторон:

«Это картины все-таки абсолютно разного жанра, рассчитанные на разную аудиторию, и вряд ли они являются прямыми конкурентами друг другу. Тут, скорее, онлайн-история с таким раздутым их "соперничеством" способствовала тому, что "Оппенгеймер" получил больше рекламы, чем серьезный трехчасовой фильм про ядерную бомбу мог бы рассчитывать.

То есть многие зрители посмотрят и эту ленту, и "Барби", просто потому, что им кажется, что это весело и прикольно. Таким образом работе Нолана тоже достанется этот кусок прокатного пирога.

Кроме того, в США продолжается забастовка сценаристов и актеров, и поэтому все промо-мероприятия — премьеры, красные дорожки, интервью, фотосессии и прочее — свернулись. То есть фактически оба эти фильма продолжают выезжать на том маркетинге, который они успели осуществить за предшествующие несколько месяцев.

"Барби" в этом отношении была, конечно, гораздо активнее, и "Оппенгеймер", можно сказать, упал на хвост этой активной маркетинговой кампании. Так что, думаю, им тоже стоит быть признательными этому фильму, который выходит одновременно с ними.

Благодаря этому, действительно, ожидается один из самых прибыльных уик-эндов года, учитывая, что из-за забастовок, многие последующие блокбастеры, которые планировались к выходу в этом году, возможно, будут перенесены».

Кинокритики положительно оценили обе картины. На Rotten Tomatoes фильм Нолана получил 93% одобрений, у «Барби» — 89%. Портал Metacritic дает «Оппенгеймеру» 90 баллов из 100, и 81 — картине Греты Гервиг.

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Александр Рассохин