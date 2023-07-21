Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Барбигеймер» близок к развязке

Выиграют ли американские фильмы от одновременного выхода в прокат

В кассовом прокате стартует битва «Оппенгеймера» против «Барби». Как отмечают СМИ, грядущий уикенд будет самым прибыльным для киноиндустрии за последние четыре года. При этом сами картины диаметрально противоположны: если «Барби» Греты Гервиг рассказывает о кукольной вселенной, то «Оппенгеймер» Кристофера Нолана повествует о судьбе знаменитого американского физика, который первым в мире разработал ядерное оружие.

Фото: Chris Pizzello / AP

Фото: Chris Pizzello / AP

Главные роли в «Оппенгеймере» исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гэри Олдмен и Рами Малек. Картина станет самой продолжительной в фильмографии Кристофера Нолана — почти три часа экранного времени.

В интервью CBC сам режиссер признался, что Роберт Оппенгеймер самый неоднозначный из всех героев, над которыми он работал. И несмотря на то, что события, показанные в фильме, происходили в середине XX века, тема картины актуальна и сейчас:

«Его история самая драматичная, с которой я когда-либо сталкивался. И этот ключевой момент — первое в мире испытание ядерного оружия, годовщина которого была недавно, испытания, которые изменили мир, в котором мы все живем и в котором будем жить. Я вырос с Великобритании в 1980-е, во времена реального страха перед Армагеддоном, это было и в поп-культуре. Страх перед ядерным взрывом постоянно то приближается, то удаляется, потому что мы не можем слишком долго переживать и беспокоиться об этом, мы просто устаем. Но проблема в том, что сама эта опасность никуда не исчезает».

Как сообщало издание Insider, Нолан недоволен тем, что студия Warner, с которой он сотрудничал большую часть своего творческого пути, выпустила в прокат «Барби» в тот же день, что и выходит «Оппенгеймер».

Конкуренция двух фильмов даже получила отдельный термин — «Барбигеймер». Профильные СМИ допускают, что одновременный выход ударит по сборам каждой картины в отдельности. Однако кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман уверена, что ситуация выгодна для обеих сторон:

Как появился тренд на стиль БарбиКак появился тренд на стиль Барби

«Это картины все-таки абсолютно разного жанра, рассчитанные на разную аудиторию, и вряд ли они являются прямыми конкурентами друг другу. Тут, скорее, онлайн-история с таким раздутым их "соперничеством" способствовала тому, что "Оппенгеймер" получил больше рекламы, чем серьезный трехчасовой фильм про ядерную бомбу мог бы рассчитывать.

То есть многие зрители посмотрят и эту ленту, и "Барби", просто потому, что им кажется, что это весело и прикольно. Таким образом работе Нолана тоже достанется этот кусок прокатного пирога.

Кроме того, в США продолжается забастовка сценаристов и актеров, и поэтому все промо-мероприятия — премьеры, красные дорожки, интервью, фотосессии и прочее — свернулись. То есть фактически оба эти фильма продолжают выезжать на том маркетинге, который они успели осуществить за предшествующие несколько месяцев.

"Барби" в этом отношении была, конечно, гораздо активнее, и "Оппенгеймер", можно сказать, упал на хвост этой активной маркетинговой кампании. Так что, думаю, им тоже стоит быть признательными этому фильму, который выходит одновременно с ними.

Как в США поставили на паузу фильмы и сериалы

Благодаря этому, действительно, ожидается один из самых прибыльных уик-эндов года, учитывая, что из-за забастовок, многие последующие блокбастеры, которые планировались к выходу в этом году, возможно, будут перенесены».

Кинокритики положительно оценили обе картины. На Rotten Tomatoes фильм Нолана получил 93% одобрений, у «Барби» — 89%. Портал Metacritic дает «Оппенгеймеру» 90 баллов из 100, и 81 — картине Греты Гервиг.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...