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Коммерсантъ FM
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СК отчитался о первых итогах расследования дела о гибели людей в московском ТЦ «Времена года»

Уголовное дело о гибели четырех человек в результате прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ «Времена года» передано в аппарат главного следственного управления СКР по Москве. В рамках расследования дела проведены обыски в офисных помещениях торгового центра, изъята техническая и другая документация, сообщает столичное управление СКР в Telegram.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие допросило лиц из руководства ТЦ, сотрудников, отвечавших за эксплуатацию инженерных систем, рядовых работников торгового центра, находившихся в здании в момент прорыва трубы. Назначены судебные-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ». Десять человек получили ожоги, девять из них увезли в больницу. По данным «РИА Новости», кипяток залил 4 тыс. кв. м площади ТЦ. Торговый центр временно закрыт для посещения.

Что могло стать причиной ЧП в торговом центре — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

Эрдни Кагалтынов

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