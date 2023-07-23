Торговый центр «Времена года» в Москве временно закрыт после прорыва трубы с кипятком

Торговый центр «Времена года», где при прорыве трубы с горячей водой вчера погибли четыре человека, временно закрыт для посещения. Об этом сообщил корреспонденту «РИА Новости» охранник комплекса.

Как передает корреспондент агентства, внутри торгового центра не работает освещение, рекламные табло на фасаде тоже не работают. Возле комплекса стоит полицейская машина, дежурит охрана. Открыть ТЦ планируют в ближайшие дни.

22 июля днем в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ». Десять человек получили ожоги, девять из них увезли в больницу. По данным «РИА Новости», кипяток залил 4 тыс. кв. м площади ТЦ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

Анастасия Ларина