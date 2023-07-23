«РИА Новости»: площадь затопления в московском ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м.

Площадь затопления московского торгового центра «Времена года» кипятком в результате прорыва трубы составила 4 тыс. кв. м. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ "Времена года" составила 4 тыс. кв. м»,— сообщил агентству источник. По его словам, труба с горячей водой диаметром 30 см разорвалась по сварному шву.

22 июля днем в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ», девять человек увезли в больницу с сильными ожогами.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина