Власти ЮАР решили узаконить норму по защите иностранных лидеров от ордеров МУС

Власти ЮАР хотят принять в законодательство норму, которая позволит иностранным лидерам посещать страну, даже если Международный уголовный суд выдал ордер на их арест. Генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор привел в пример Великобританию, которая включила в свои законы подобную норму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dirco.gov.za Фото: dirco.gov.za

«Мы собираемся включить ст. 98 (устава МУС.— “Ъ”) непосредственно в национальное законодательство»,— заявил господин Дангор (цитата по южноафриканской Sunday Times). В этом случае лидеры зарубежных государств будут защищены от ареста.

В ст. 98 МУС речь идет о сотрудничестве в отношении отказа от иммунитета. «Суд не может обращаться с просьбой о предоставлении в распоряжение или с просьбой о помощи, которая требовала бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении государственного или дипломатического иммунитета лица или имущества другого государства, до тех пор, пока суд не заручится сотрудничеством этого другого государства в вопросе отказа от иммунитета»,— говорится в ней.

Недавно стало известно о решении президента России Владимира Путина, ордер на арест которого в марте выдал МУС, отказаться от поездки на саммит БРИКС в ЮАР. Как страна, подписавшая Римский статут, ЮАР обязана арестовывать лидеров зарубежных стран на основании выданных МУС ордеров.

Власти ЮАР в случае с возможным визитом господина Путина пытались уклониться от исполнения своих обязательств перед МУС. Однако ведущая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» через суд добилась обеспечения исполнения мартовского решения МУС в отношении президента РФ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Служенье МУС не терпит саммиты».

Мария Федотова