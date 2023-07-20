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Коммерсантъ FM
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Путин выступит на саммите БРИКС дистанционно 23 августа

Дистанционное выступление Владимира Путина на саммите БРИКС запланировано на 23 августа. Президент будет участвовать во всех обсуждениях саммита, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в эфире телеканала SABC.

По словам господина Суклала, Владимир Путин самостоятельно принял решение не приезжать в ЮАР для участия в саммите.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Россия и ЮАР обсуждали варианты участия Владимира Путина с марта, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест (ЮАР подчиняется юрисдикции МУС). 19 июля офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что российский президент на саммит не прибудет, а делегацию России представит глава МИДа Сергей Лавров. Позднее в Кремле уточнили, что господин Путин примет участие в саммите по видеосвязи.

Полина Мотызлевская

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