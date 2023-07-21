Правительство ЮАР официально обратилось за ордером на арест Путина

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) официально обратилось за ордером на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила ведущая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс», которая через суд добивалась обеспечения исполнения мартовского решения Международного уголовного суда (МУС) об аресте господина Путина.

Национальный прокурор Южной Африки 17 июля 2023 года получил официальный запрос от Министерства юстиции и конституционного развития о выдаче ордера на арест президента РФ. Об этом говорится в выпущенном сегодня, 21 июля, утром постановлении Высокого суда Гаутенга.

Как страна, подписавшая Римский статут МУС, ЮАР обязана арестовать Владимира Путина на основании выданного в марте ордера.

Власти ЮАР в лице ее президента Сирила Рамафосы пытались уклониться от исполнения своих обязательств перед МУС. Его арест, заявил ранее господин Рамафоса в рамках судебного процесса, был бы равносилен объявлению войны России.

В ЮАР с 22 по 24 августа состоится саммит БРИКС, на который власти пригласили господина Путина. 19 июля стало известно, что президент РФ решил участвовать в саммите по видеосвязи.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Служенье МУС не терпит саммиты».

Мария Федотова