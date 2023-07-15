Нетаньяху попал в больницу 14 июля из-за недомогания

Вчера днем, 14 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве после того, как почувствовал недомогание. Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Издание Walla со ссылкой на источник близкий к премьеру сообщает, что господин Нетаньяху был доставлен в больницу после того, как потерял сознание, находясь у себя дома. Отмечается, что в медцентр он прибыл уже в сознании.