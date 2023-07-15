Нетаньяху попал в больницу 14 июля из-за недомогания

Вчера днем, 14 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве после того, как почувствовал недомогание. Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Издание Walla со ссылкой на источник близкий к премьеру сообщает, что господин Нетаньяху был доставлен в больницу после того, как потерял сознание, находясь у себя дома. Отмечается, что в медцентр он прибыл уже в сознании.

Эрдни Кагалтынов