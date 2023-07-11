Израиль выходит за рамки приемлемости

Тысячи израильтян отложили во вторник все дела, чтобы принять участие в новых манифестациях, охвативших страну. Люди вышли на улицы через несколько часов после того, как Кнессет одобрил в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности Верховного суда (ВС) вмешиваться в решения властей. Под угрозой — так называемый принцип крайней неприемлемости, позволяющий ВС отменять решения правительства и Кнессета, прямо не противоречащие букве закона, но признанные «выходящими за рамки допустимого или разумного».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие против судебной реформы израильтяне блокировали дорогу в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun , Reuters Протестующие против судебной реформы израильтяне блокировали дорогу в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun , Reuters

Свыше 10 тыс. демонстрантов в аэропорту Бен-Гурион, перекрытые дороги по всей стране, митинги на улицах городов. Не обошлось без столкновений между демонстрантами и полицией, в протестных чатах с тревогой писали об использовании силами правопорядка акустических пушек и водометов, в соцсетях распространялись кадры задержаний и насилия. Десятки человек были задержаны (правда, большинство — ненадолго). Так в Израиле прошли протесты, объявленные сразу после принятия Кнессетом в ночь на вторник в первом чтении законопроекта об ограничении «принципа крайней неприемлемости» — одного из главных пунктов судебной реформы, инициированной правительством. Эта норма позволяет Верховному суду (он же Высший суд справедливости — БАГАЦ) отменять решения кабинета министров или парламента, которые напрямую, может, и не противоречат букве закона, но «выходят за рамки допустимого или разумного».

Напомним, что проведение судебной реформы стало главной целью правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, которое было приведено к присяге в декабре. И уже в январе, как только общественности стали известны детали планируемых изменений, в стране начались массовые протесты. Под вопросом оказалась независимость судебной ветви власти. Предполагалось, что в результате реформы парламентское большинство сможет получить контроль над процессом выбора судей Верховного суда. Кроме того, ВС должен был лишиться части своих полномочий. Предполагалось также, что Кнессет сможет преодолевать вето ВС, наложенное на тот или иной закон. И, наконец, планировалось отказаться от «принципа крайней неприемлемости».

Из-за споров вокруг реформы Израиль оказался расколот на два лагеря, в какой-то момент в стране всерьез заговорили об угрозе гражданской войны.

Накал страстей был столь высок, что многие военные-резервисты отказывались проходить службу до тех пор, пока реформа не будет свернута. Это уже угрожало безопасности страны. В результате в конце марта на фоне общественного давления, а также критики со стороны США и резко пошатнувшихся экономических показателей господин Нетаньяху принял решение приостановить реформу до летней сессии парламента. Планировалось, что за это время правительственная коалиция и оппозиция найдут компромиссы. Переговоры шли при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога, но в итоге стороны так и не достигли договоренностей. Правда, какие-то пункты реформы отошли на задний план.

В опубликованном в конце июня интервью Биньямина Нетаньяху американскому изданию The Wall Street Journal премьер заявил, что закон о преодолении вето ВС принят не будет. Пообещал он смягчить и предложения к закону о выборе судей. Впрочем, это не успокоило парламентскую оппозицию и протестующую общественность. Тем более что на тот момент в Кнессете уже вовсю шла подготовка законопроекта об ограничении «принципа крайней неприемлемости».

Коалиция не скрывает свои планы одобрить этот законопроект в окончательном виде до ухода на летние каникулы, то есть уже в конце июля. Для оппозиции это между тем по-прежнему неприемлемо. Судебная реформа видится ею первым шагом к дальнейшему законодательному произволу, что может затронуть самые разные общественные сферы, начиная с безопасности и заканчивая образованием и здравоохранением. Учитывая, что у власти находится правительство с большой долей крайне правых и религиозных партий, часть общества опасается крена в сторону усиления роли религии, а также принятия законов, нарушающих права меньшинств и женщин. Тем более что высказывания на этот счет звучали.

«Это вопрос моего будущего и будущего моих детей. Правительство хочется всевластия и безнаказанности»,— сказал “Ъ” один из демонстрантов.

«Правительство потеряло связь с реальностью, оно не компетентно, из-за заявлений властей из Израиля уходят инвестиции, сворачивается работа IT-компаний, страна скатывается в средневековье, на нас показывают пальцами, как на мракобесов»,— говорят в один голос те, кто выходят на улицу.

«Если у Верховного суда не будет права вмешиваться в работу правительства, то, по сути, оно станет авторитарным. И мы как обычные граждане потеряем часть возможностей для защиты наших права»,— сказал “Ъ” управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко. «Например, правительство решит принять закон о лишении гражданства тех, кто критикует власть. А у Верховного суда не будет права повлиять на этот решение. Какой результат мы получим? И это только один, пусть и очень крайний пример»,— добавил адвокат. По словам господина Коваленко, реформа нужна, но только в результате диалога, правда, пока он не просматривается. Правящая коалиция делает все, чтобы закрепить свое влияние и удержать власть. Кроме того, ей будет сложно объяснить своим избирателям любое отступление от реформы (те поддерживают инициативу, считая, что Верховный суд слишком субъективен и политизирован).

Свои политические интересы преследует и оппозиция. И лидеры уличного протеста гораздо более бескомпромиссны, чем парламентская оппозиция. Это вызывает еще больший раскол в обществе.

Методы протеста находят полное понимание у противников реформы и весьма негативную реакцию у другой части общества. Но есть и те, кто старается придерживаться середины. «У меня сложное и неоднозначное отношение к протесту и его границам. С одной стороны, именно так и выглядит настоящая живая демократия: люди выходят на улицу отстаивать то, что им важно, а правительство как минимум позволяет им протестовать. С другой стороны, в данный момент возникает странное ощущение, что люди уже и сами не очень понимают, против чего протестуют, а просто идут за лидерами»,— сказал “Ъ” владелец одной из IT-компаний Михаил. По его мнению, те изменения, которые сейчас стоят на повестке дня, невозможно даже сравнить с тем, что правительство планировало в январе, когда началась волна протестов. «Мне кажется стало очевидно, что цель лидеров протеста — не отмена реформы, а отставка правительства. А значит, им выгодно нарастание протеста. При этом большая часть общества, согласно опросам, хотела бы диалога. Что касается самих методов протеста, то перекрытия дорог и блокирование аэропорта меня смущают меньше. Да, это создает массу неудобств, но я вполне могу представить себе ситуацию, когда в результате действий правительства сам пойду перекрывать центральные трассы»,— добавил он.

Несмотря на звучащие умеренные голоса, ситуация в Израиле только накаляется. Летчики-резервисты собрались во вторник, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги. Обдумывают свои планы и представители других родов войск.

Марианна Беленькая