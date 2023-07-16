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Коммерсантъ FM
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Биньямина Нетаньяху выписали из больницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выписан из центра «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», сообщает радиостанция Kan со ссылкой на его канцелярию. О госпитализации сообщалось 15 июля, ночь господин Нетаньяху пробыл под наблюдением врачей. Как сообщает Ynet, 73-летнему премьеру имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

В канцелярии господина Нетаньяху сообщили, что он прошел необходимые медицинские обследования, «у него все хорошо». В госпитале сообщили, что причиной плохого самочувствия премьера стало обезвоживание, нарушения сердечного ритма не выявили, передает Ynet.

Как сообщали накануне СМИ, Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи, после того как потерял сознание у себя дома и ударился головой. Незадолго до этого он отдыхал с женой на озере Кинерет. Сам он после госпитализации рассказал, что провел несколько часов под солнцем без воды, в результате его самочувствие ухудшилось.

Лусине Баласян

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