Группа российских инвесторов подала иск к Euroclear о взыскании 2 млрд руб.

Восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк подали иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании в общей сложности 2 млрд руб. с европейского депозитария Euroclear в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и взысканиия начисленных, но не полученных сумм, сообщило в Telegram адвокатское бюро NSP, а также следует из карточки дела в на сайте суда.

NSP сообщило, что юристы бюро будут представлять интересы истцов. Уточняется, что иск подан на основании статьи 248.1 АПК РФ, которая связана с последствиями санкций, которые ощутили на себе инвесторы.

Юристы ожидают, что первое заседание по делу состоится в сентябре. Бюро сообщило, что продолжает собирать инвесторов в группы истцов и сейчас готовится подать второй иск от лица инвесторов, которые не успели войти в первую группу.

Заявление было зарегистрировано 21 июля. В качестве третьих лиц в карточке дела указаны «Цифра брокер», «Брокеркредитсервис», Райффайзенбанк, «Сбербанк КИБ», «КИТ Финанс», Национальный расчетный депозитарий (НРД), «Альфа-Капитал», «Атон», Россельхозбанк и ВТБ.

За первое полугодие 2023 года Euroclear заработал на инвестировании замороженных активов России €1,7 млрд.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредственная разморозка».

Эрдни Кагалтынов