РБК: Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда неподсанкционных компаний из России

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по локальным акциям некоторых российских компаний, которые не попали под санкции, а также по евробондам и расширил список торгуемых ОФЗ. Как уточняют «РБК Инвестиции», в перечне указаны такие эмитенты, как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Мосбиржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга», и другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN.

Всего в письме Euroclear, с которым ознакомилось издание, указаны 137 российских локальных бумаг, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank 26 июня. Речь идет о расчетах во внешнем периметре. Согласно сообщению, депозитарий возобновил свободные расчеты по российским бумагам, которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе, и активы которых не подлежат блокировке из-за санкций.

Кроме того, в Euroclear отметили, что после необходимых проверок список ценных бумаг, по которым могут быть возобновлены расчеты, будет расширяться. «Euroclear Bank продолжит оценивать и проверять список приостановленных ценных бумаг и может возобновить расчеты по дополнительным ценным бумагам , соответствующим стандартным операционным проверкам»,— приводит «РБК Инвестиции» выдержки из письма депозитария.

Ранее «Ъ» рассказали в Delcredere, что ее клиенты (банк, входящий в топ-100, и топ-менеджер) 27 июня получили первое разрешение на разблокировку активов в Euroclear от бельгийского регулятора. Название банка и имя топ-менеджера не раскрываются. Сумма разблокированных активов (денежные средства от погашения евробондов) составила $10 млн.

В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб. При этом, по данным «Интерфакса», который ссылается на отчетность Euroclear, доходы от замороженных российских активов принесли депозитарию €821 млн за прошлый год и уже €734 млн в первом квартале этого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредственная разморозка».

Милена Костерева