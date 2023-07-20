Euroclear заработал €1,7 млрд на инвестировании заблокированных российских активов

За первое полугодие 2023 года бельгийский депозитарий Euroclear заработал на инвестировании замороженных активов России €1,7 млрд, говорится в отчете компании. Всего за этот же период финансовая группа получила операционную прибыль в размере €3,1 млрд.

«Заблокированные выплаты по купонам и погашение задолженности организациям, попавшим под санкции, приводят к накоплению денежных средств на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец июня 2023 года баланс Euroclear Bank увеличился на €47 млрд в годовом исчислении и составил в общей сложности €150 млрд»,— отмечают в Euroclear.

При этом со второй половины 2023 года депозитарий ожидает замедления темпов роста процентного дохода, «поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются медленнее, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильные процентные ставки».

В Euroclear также обращают внимание то, что Еврокомиссия сейчас рассматривает возможность использования доходов от инвестирования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредственная разморозка».

Александр Кислов