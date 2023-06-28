Посредственная разморозка

“Ъ” стало известно о выдаче второго разрешения на разблокировку активов в Euroclear в отношении банка и первого — в отношении физического лица без ВНЖ европейской страны. Эксперты отмечают, что добиться разморозки средств проще, чем ценных бумаг. Также шанс на положительное решение возрастает, если местом для перевода активов указан европейский депозитарий или банк. Но даже выполнение всех критериев ничего не гарантирует и рассчитывать на быструю разблокировку активов широкого круга инвесторов не приходится, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Как рассказали в Delcredere, ее клиенты (банк, входящий в топ-100, и топ-менеджер) 27 июня получили разрешение на разблокировку активов в Euroclear от бельгийского регулятора. Название банка и имя топ-менеджера не раскрываются. Сумма разблокированных активов (денежные средства от погашения евробондов) составила $10 млн.

По словам соруководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука, впервые было удовлетворено заявление на разблокировку активов как в отношении самого заявителя (банка), так и в отношении третьего лица (топ-менеджера банка). При этом сотрудник банка не имел ВНЖ какой-либо европейской страны, отмечает господин Тимчук.

Опрошенным “Ъ” экспертам известно только о единичных случаях удовлетворенных заявлений на разблокировку активов, при этом заявитель всегда имел гражданство или ВНЖ в странах ЕС. Общее число примеров не превышает десятка. Первым разрешение на разблокировку получил банк «Санкт-Петербург».

Требование о наличии европейских документов содержалось исходно в перечне необходимых документов для того, чтобы подать заявку на разблокировку, говорит управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова. При этом соблюдение всех критериев, по словам советника практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павла Кутового, ничего не гарантирует — «среди наших клиентов были лица, удовлетворяющие всем этим требованиям, однако по их заявлениям никакие решения до сих пор не приняты».

Год назад ЦБ оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб. При этом, по данным «Интерфакса», который ссылается на отчетность Euroclear, доходы от замороженных российских активов принесли депозитарию €821 млн за прошлый год и уже €734 млн в первом квартале этого года.

Андрей Тимчук уточнил, что сразу перевести разблокированные средства в РФ не получится, на первом этапе активы должны остаться ЕС. Из Euroclear средства будут переведены в финансовую организацию (в случае клиентов Delcredere — австрийскую), которая заявлена в решении о разблокировке. После этого в случае прохождения комплаенс и других процедур средства могут быть направлены за пределы ЕС, в том числе в РФ (но не в отношении организаций, находящихся под санкциями).

Есть мнение, что шанс на положительное решение возрастает, если это будет именно европейский депозитарий или банк (если речь о переводе денежных средств), говорят в «Финаме». Управляющий партнер юридической компании Emet law firm Александр Непомнящий отмечает, что активы в ранее удовлетворенных случаях двигались в Дубай и в российские финансовые институты, не находящиеся под санкциями.

Добиться разморозки денежных средств несколько проще, чем ценных бумаг, по крайней мере технически, полагает господин Кутовой. В случае с ценными бумагами возникает проблема альтернативного депозитария для их хранения. «Далеко не все заявители имеют счета в депозитариях (помимо НРД), у которых открыты счета в Euroclear и которые при этом сами не находятся под санкциями»,— отмечает эксперт.

При этом перспективы рассмотрения исков в российской юрисдикции к Euroclear/Clearstream по замороженным активам (по аналогии с банком «Санкт-Петербург») в Delcredere оценивают позитивно. В работе компании сейчас четыре иска по замороженным активам, заявил господин Тимчук. Кроме того, формируется еще один, коллективный иск от частных инвесторов.

Однако перспективы разморозки активов более широкого круга инвесторов оценить сложно, считает Павел Кутовой: «По всей видимости, до принятия некоего глобального плана обмена замороженными активами (разработкой которого, насколько мы знаем, занимается ЦБ) рассчитывать на быстрое решение вопроса не приходится».

Дмитрий Ладыгин, Ксения Куликова, Екатерина Волкова