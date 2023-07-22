Орбан: мировой баланс меняется из-за возвращения Китая в лидеры

Мировой баланс переживает «тектонические изменения» из-за возвращения Китая на ведущие позиции, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Пекин за 30 лет догнал Вашингтон и обгоняет его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Орбан поднял эту тему во время выступления с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Он заявил, что производственные мощности Китая уже обогнали американские «или обгоняют в эти минуты». По мнению премьера, автомобилестроение, компьютеры, полупроводники, лекарства, IT-технологии — «во всем этом Китай сейчас сильнее всех в мире».

Как добавил Виктор Орбан, Китай прошел путь промышленной и технологической революции за 30 лет, в то время как Запад — за 200. «Никогда не было такого быстрого и тектонического изменения глобального баланса, чем то, в котором мы сейчас живем... На самом деле мы говорим о возвращении пятитысячелетней цивилизации, насчитывающей миллиард и четыреста тысяч человек»,— уверен он (цитата по «РИА Новости»).

Американский президент Джо Байден говорил, что власти США не стремятся к конфликту или конфронтации с Китаем и призывают к сотрудничеству. При этом он отметил, что Вашингтон готов к жесткой конкуренции с Пекином. В мае лидеры стран G7 договорились обеспечивать устойчивость цепочки поставок товаров, критически важных для экономики, в том числе полупроводников и аккумуляторов, чтобы противостоять экономическому давлению Китая. Китайский МИД в ответ выразил протест и не согласился с заявлениями G7 об опасности, исходящей от КНР.

Об отношениях двух крупнейших экономик мира — в материале «Ъ» «США и Китай ждут хорошей погоды».

Лаура Кеффер