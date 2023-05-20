Китай выразил протест в связи с заявлениями G7 о его сдерживании

Пекин выражает решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае, сообщает китайский МИД. Пекин в связи с этим сделал серьезное представление Японии и другим сторонам.

«Семерка» (G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

«G7 говорит о "движении к миру, стабильности и процветанию", но на самом деле она препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран. Такие действия не вызывают никакого международного доверия. Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность Китая, G7 настаивала на манипулировании вопросами, связанными с Китаем, очернении и нападках на Китай, грубом вмешательстве во внутренние дела Китая»,— говорится в заявлении министерства.

Китай выражает свое сильное недовольство и решительное несогласие с этим, он подал строгие представления Японии, организатору саммита, и другим соответствующим сторонам, сообщает МИД.

Ранее Китай в ответ на заявления лидеров G7 призвал отказаться от «менталитета времен холодной войны». Как сообщала Financial Times, США и их союзники выразили обеспокоенность способностью Китая получать иностранные технологии, которые идут на развитие военной мощи.

Лидеры стран G7 ранее договорились обеспечивать устойчивость цепочки поставок товаров, критически важных для экономики, в частности полупроводников и аккумуляторов, чтобы противостоять экономическому давлению Китая. Соответствующее решение было принято на саммите в Хиросиме.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Семерка” рассемерилась».

Мария Федотова