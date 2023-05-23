МИД КНР не согласен с заявлениями G7 об опасности миру со стороны Китая

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала позицию лидеров прошедшего в Хиросиме саммита G7 о том, что политика Китая представляет угрозу миру и безопасности. По словам госпожи Хуа, Китай сейчас «является двигателем мировой экономики номер один» и, в частности, способствует большему росту, «чем все члены G7, вместе взятые».

Она уточнила, что КНР поддерживает торгово-экономические отношения более чем со 140 странами мира, а также является вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по обеспечению мира. «Если Китай представляет угрозу, то что же представляют собой некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законные иностранные правительства, выходят из многосторонних договоров и принуждают другие страны разрывать цепочки поставок?» — добавила Хуа Чиньин (цитата по «Интерфаксу»).

Лидеры стран G7 договорились обеспечивать устойчивость цепочки поставок товаров, критически важных для экономики, в частности полупроводников и аккумуляторов, чтобы противостоять экономическому давлению Китая. Соответствующее решение было принято на саммите в Хиросиме. Китайский МИД в ответ выразил протест. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что многие страны глобального Юга (страны Африки, Азии, Латинской Америки) разочаровались в Китае и России.

Подробности саммита G7 — в публикации «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Лаура Кеффер