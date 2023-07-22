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Коммерсантъ FM
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В Крыму после атаки беспилотника детонируют боеприпасы на складе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Никто не пострадал, но население в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения. Также приостановлено движение на Крымской железной дороге.

«Почти аналогичная ситуация с Кировским районом»,— рассказал господин Аксенов в Telegram. Он рассчитывает, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки. Сегодня, 22 июля, господин Аксенов сообщал о «попытке налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Три дня назад, 19 июля, произошел пожар на складе с боеприпасами в Кировском районе Крыма. Возгорание также привело к детонации боеприпасов, пострадавших не было. Причины ЧП власти не называли. Были эвакуированы 2,2 тыс. жителей четырех близлежащих сел.

Подробности предыдущего пожара — в материале «Ъ» «Пожару не нашли причин».

Лаура Кеффер

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