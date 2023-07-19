Пожару не нашли причин

В Кировском районе Крыма загорелся склад вооружений. Из-за детонации боеприпасов власти полуострова эвакуировали более двух тысяч местных жителей, а также закрыли проезд на одном из участков трассы «Таврида». Согласно официальным сообщениям, никто из мирных жителей не пострадал. При этом в руководстве республики не стали торопиться с оценками произошедшего ЧП, отмечая, что следственные органы выясняют его причины и последствия. Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию.
Первые сообщения о пожаре на полигоне «Старокрымский» в Кировском районе полуострова, на котором, по данным источников «Ъ», хранили артиллерийские снаряды, 82-миллиметровые мины к минометам «Поднос» и «Василек» и стрелковое оружие, поступили в МВД 19 июля в начале шестого утра. Из-за детонации снарядов пожарные не смогли оперативно приступить к тушению огня.
Власти Крыма в целях безопасности приняли решение как минимум на сутки эвакуировать из зоны возможного поражения более 2,2 тыс. жителей четырех близлежащих сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Людей направили в срочно организованные пункты временного размещения в сельских школах в Первомайском и Кировском. Граждан разместили в учебных классах и спортзалах, организовав им горячее питание.
Глава республики Сергей Аксенов заявил журналистам, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. «Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым»,— заверил губернатор.
Как уточнили «Ъ» в Совмине РК, гражданская инфраструктура за пределами военного полигона не пострадала, также не зафиксировано ни одного пострадавшего, ликвидация последствий займет несколько дней.
Недавняя атака на Крымский мост и регулярные налеты украинских БПЛА породили в экспертной среде и блогосфере множество различных версий случившегося, однако ни одну из них пока официальные источники, в том числе и в Минобороны, не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин в курсе ситуации в Крыму — там было возгорание, отметил он.
Украинские политики и военные также в течение дня не высказывались по поводу ситуации на полуострове.
Напомним, в августе прошлого года на территории военного аэродрома Саки, который находится в курортном городке Новофедоровка, произошла серия мощных взрывов. По информации Минобороны РФ, на нем сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента было ранено 14 граждан, один человек погиб, пострадало более полутысячи жилых домов.
Спустя некоторое время аналогичное происшествие произошло в Джанкойском районе полуострова, где был взорван склад боеприпасов на территории воинской части. Этот инцидент позже признали диверсией.