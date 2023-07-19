На горящем полигоне в Крыму детонируют боеприпасы

Детонация боеприпасов в районе пожара на полигоне в Кировском районе Крыма продолжается, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Случаев повреждения гражданской инфраструктуры нет, ликвидация последствий займет «день-два», заверил он.
«Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамичная»,— сказал господин Константинов в эфире «России 24». Он добавил, что жителей из района пожара эвакуируют для перестраховки и уже подготовлены места для эвакуации. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав жителей в связи с пожаром.
Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел сегодня, 19 июля. По данным Telegram-канала Shot, возгорание случилось на складе с боеприпасами. Из-за ЧП перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километр. С маршрутов в Феодосии сняли 15 автобусов и направили к району пожара. Эвакуируют 2,2 тыс. человек из четырех сел, создан оперативный штаб. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что ликвидацию последствий проведут «в кратчайшие сроки».
Власти Крыма причину пожара не называют.