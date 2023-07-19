На горящем полигоне в Крыму детонируют боеприпасы

Детонация боеприпасов в районе пожара на полигоне в Кировском районе Крыма продолжается, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Случаев повреждения гражданской инфраструктуры нет, ликвидация последствий займет «день-два», заверил он.

«Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамичная»,— сказал господин Константинов в эфире «России 24». Он добавил, что жителей из района пожара эвакуируют для перестраховки и уже подготовлены места для эвакуации. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав жителей в связи с пожаром.

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел сегодня, 19 июля. По данным Telegram-канала Shot, возгорание случилось на складе с боеприпасами. Из-за ЧП перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километр. С маршрутов в Феодосии сняли 15 автобусов и направили к району пожара. Эвакуируют 2,2 тыс. человек из четырех сел, создан оперативный штаб. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что ликвидацию последствий проведут «в кратчайшие сроки».

Власти Крыма причину пожара не называют.

Лаура Кеффер