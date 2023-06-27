CNN: Трамп показывал секретный документ с планами нападения на Иран

Бывший президент США Дональд Трамп показывал секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран, утверждает телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись, оказавшуюся в распоряжении телеканала. Она якобы была сделана в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tasos Katopodis, Reuters Фото: Tasos Katopodis, Reuters

CNN опубликовали аудиозапись, на которой Дональд Трамп зачитывает выдержки из секретных документов Пентагона о плане нападения на Иран. На записи экс-президент называет материалы «крайне конфиденциальными документами». Далее на записи слышен шорох бумаг, по которому журналисты CNN определили, что Дональд Трамп продемонстрировал содержание документов.

«Он сказал, что я хотел напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая куча бумаг, эта штука только что всплыла. Смотрите. Это был он. Они представили мне это — это не для протокола, но они представили мне это. Это был он. Это было Министерство обороны и он», — сказал господин Трамп.

Отмечается, что аудио было записано в июле 2021 года, уже после отставки Дональда Трампа. На ней он беседует с писателем, издателем и двумя своими сотрудниками, которые тогда работали над написанием мемуаров бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.

«Всевозможные материалы в несколько страниц, смотрите. Подождите минуту, давайте посмотрим. Я только что обнаружил, разве это не удивительно? Знаете, это дает мне полную победу в моем деле. За исключением того, что это типа строго конфиденциально. Секрет. Это секретная информация. Погляди, погляди на это»,— говорит экс-президент на записи.

По оценке CNN, аудиозапись может стать доказательством в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Это один из двух эпизодов обвинительного заключения, в котором, по утверждению прокуратуры, господин Трамп показывал секретную информацию людям без допуска к ней. Он, в свою очередь, отрицал, что у него имеются таковые документы. Обвинение по делу господину Трампу предъявили 13 июня 2023 года. Дональд Трамп стал первым экс-президентом, которому вынесли обвинения на федеральном уровне. Ему может грозить до 400 лет тюрьмы. Тем не менее, несмотря на судебный процесс, Дональд Трамп может участвовать в парламентских выборах в 2024 году.

Американо-иранский конфликт обострился в 2019 году после зафиксированных нарушений ряда основных положений «ядерной сделки». В 2020 году действующий президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Очередное обострение в американо-иранских отношениях произошло в январе 2023 года, когда Вашингтон резко активизировал критику в адрес Тегерана, обвиняя его в нарушении прав человека и военном сотрудничестве с Россией. В июне этого года сообщалосьь, что США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей. Но в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп опять побывал под стражей».

Полина Мотызлевская