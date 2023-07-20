Зарубежные СМИ: Как развивается противостояние Дональда Трампа со следствием?

Журналисты узнали детали новых обвинений против Дональда Трампа. Бывший президент США стал фигурантом расследования о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Заявления о его причастности к мятежу звучали с первого дня, но только от лица политиков демократической партии. С тех пор была создана комиссия под руководством нового спецпрокурора Джека Смита. Несколько дней назад Трамп признался, что Смит направил ему письмо, где перечислены уголовные статьи, которые он может применить. Однако других деталей республиканец не раскрыл. Как пишут СМИ, предстоящее противостояние Трампа со следствием станет испытанием для американской системы правосудия и политических институтов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters

Последние 2,5 года уголовные расследования против Трампа шли незаметно. Но с приближением сезона праймериз активизировались на всех уровнях, пишет The Washington Post. 18 июля генпрокурор Мичигана объявил об обвинениях против 16 сторонников Трампа. В Джорджии и Аризоне рассматриваются дела о попытке отменить итоги выборов в штатах. Новые обвинения на федеральном уровне усугубят юридические проблемы бывшего президента и покажут, что он подрывал основу американской демократии —механизм мирной передачи власти.

The Guardian называет письмо спецпрокурора Смита «самым четким сигналом скорого предъявления обвинения». Если это произойдет, дело может быть передано в суд до выборов 2024 года, пишет газета. Что вряд ли произойдет с делом о хранении секретных документах в резиденции Мар-а-Лаго (здесь разбирательство затягивают протоколы национальной безопасности). При этом описанные в тексте Смита попытки воспрепятствовать передаче власти могут быть истолкованы как «сговор с целью обмана избирателей в более широком смысле».

Республиканцы постараются сдержать натиск обвинений, уточняет CNN. Член палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц, верный союзник Трампа продвигает закон, запрещающий финансирование спецпрокурора Смита. Еще одно предложение политиков — не финансировать расследования против выборных должностных лиц, политических кандидатов и их семей.

Как писала The Times, сам Трамп в случае переизбрания планирует «изменить структуру исполнительной власти и сосредоточить в своих руках больше власти». Ядром предвыборной кампании, считают СМИ, станет критика действий американского Минюста и ФБР.

При этом в последние месяцы Трамп укрепил позиции в опросах общественного мнения, напоминает Reuters, именно благодаря заявлениям о предвзятости расследований.

The New York Times заключает: многие обозреватели наивно полагали, что избиратели разочаруются в Трампе, увидев, что он нарушал закон. Реальность показала, что для многих американцев известность лидера важнее. Другой популярный респуликанец — губернатор флориды Десантис — такой магией никогда не обладал.

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