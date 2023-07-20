Киргизия ужесточает условия

Власти Киргизии усилят экспортный контроль за товарами военного и двойного назначения. Так в Минэкономики республики отреагировали на публикацию The Washington Post о планах США ввести санкции против киргизских компаний за помощь России. Источники издания заявляли, что Бишкек активно поставляет Москве товары двойного назначения, в том числе чипы и дроны из Китая и Южной Кореи. После этого власти Киргизии заявили, что будут тщательнее следить за реэкспортом товаров в Россию и даже готовы провести консультации с послами США и ЕС. Собеседники “Ъ FM” уверены, что из-за этого Москва может потерять еще один важный транзитный хаб. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По подсчетам собеседников “Ъ FM”, крупные американские чиновники грозили ввести санкции против стран СНГ как минимум трижды. В результате в мае под ограничения подпали единичные предприятия из Киргизии и Армении.

Судя по публикации The Washington Post, теперь США намерены гораздо строже наказать Бишкек, поскольку за год республика увеличила экспорт в Россию на 250%. Очевидно, удар придется на местный бизнес, и это может стать важным сигналом для всех остальных партнеров Москвы, отмечает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин:

«Сейчас они взялись за самое слабое звено — это именно Киргизия — чтобы на ее примере показать в первую очередь Казахстану, Узбекистану и Армении, что будет, если их ослушаться. У США нет правовых оснований для введения санкций против Киргизии. Это, конечно же, будут адресные персональные ограничения против физических и юридических лиц».

Предыдущие угрозы американских властей действительно повлияли на российских партнеров, например, на Казахстан, который стал строже контролировать товарный и финансовый оборот с Россией. На этом фоне Киргизия стала чуть ли не главной альтернативой для отечественного бизнеса. Собеседники “Ъ FM” оценивали импорт из республики с начала года примерно в $1,5 млрд. И по большей части это именно санкционные товары. Но одни только угрозы Вашингтона способы лишить Москву важного канала поставок, уверен гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Западные страны — это в первую очередь США — так или иначе контролируют, каким образом идут трансакции. И когда Киргизия, начиная с апреля, подхватила упавшее знамя страны-транзитера, у Вашингтона сразу появились вопросы. Я уверен на 100%, что сейчас начнутся сложности по осуществлению платежей.

Сначала речь идет о товарах двойного и военного назначения, а потом список уже будет распространяться вообще на все, как мы это видели по Казахстану. Месяц-три и мы заметим сокращение активности на киргизском направлении».

Среди доступных транзитных альтернатив для России по-прежнему остается Китай и Турция, которая, впрочем, также ужесточила комплаенс. Есть еще страны африканского континента, но это пока неотработанные маршруты, которые к тому же сильно дороже, отмечают эксперты.

Впрочем, как правило, любые ужесточения контроля приводят лишь к увеличению сроков доставки и росту цен, кардинальных ухудшений не будет, полагает руководитель департамента продуктового менеджмента группы компаний X-Com Дмитрий Петров:

«Ряд наших партнеров начинает регистрировать компании в Киргизии и работать через них, открывая счета в местных банках. Действительно, риски есть. Скорее всего, общая тенденция будет ужесточаться. Как это повлияет на грузопоток? По опыту видно, что обычно это процесс не очень быстрый, то есть какое-то время мы с Киргизией еще поработаем.

Любые изменения сказываются и на сроках, и на цене. Но все эти риски уже закладываются, поэтому нельзя сказать, что ситуация кардинально изменится».

При этом в Кремле, похоже, каких-либо рисков в связи с возможным введением санкций против киргизских компаний не видят. Там заявили, что страны будут и дальше развивать двусторонние отношения. И от этого выиграет, прежде всего, сама Киргизия, уверены в Кремле. Но, судя по заявлениям Минэкономики республики, параллельно там собираются еще и провести консультации с послами США и ЕС, чтобы улучшить методы экспортного контроля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".