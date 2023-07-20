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Коммерсантъ FM
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Власти Киргизии заявили о непричастности к нарушению введенных США санкций против РФ

Власти и государственные компании Киргизии не нарушали санкций, введенных в отношении России западными странами, в том числе США. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета национальной безопасности.

«Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

При этом в комитете допустили, что санкции могли нарушить частные компании и фирмы, которые не знали о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции.

Для проверки подобных случаев киргизские спецслужбы начали расследования «направленное на установление и прекращение подобной деятельности возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер».

Вчера, 19 июля, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти США планируют внести санкции против компаний и лиц из Киргизии из-за нарушения введенных против России ограничений.

В тот же день Киргизия усилила экспортный контроль за товарами двойного назначения. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет развивать сотрудничество с Киргизией, несмотря на угрозу санкций США.

Анастасия Ларина

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