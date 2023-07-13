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Коммерсантъ FM
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Переводы сократили объем

Почему россияне стали отправлять меньше денег в Казахстан, Грузию и Армению

Объем переводов из России в соседние страны сократился впервые с весны 2022 года. Речь идет о четырех государствах, в которые соотечественники часто переезжали в прошлом году, пишет РБК. Это Казахстан, Грузия, Армения и Киргизия. Общий объем переводов в эти страны в мае сократился на треть по сравнению с тем же периодом 2022 года, судя по данным местных центральных банков. До этого на протяжении 13 месяцев показатель только рос. С чем связана такая динамика? Разбирался Александр Мезенцев.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В мае этого года россияне перевели в Грузию примерно в полтора раза меньше, чем в том же месяце 2022-го — около $150 млн. С начала боевых действий на Украине этот показатель падает впервые. Всего за прошлый год граждане перевели в Грузию около $2 млрд — это рекордный объем минимум с 2012 года.

Возможностей для взаимодействия с российскими банками становится все меньше, но проблемы возникают не только с их стороны, рассказал житель Батуми Павел:

Какие условия необходимо выполнить для открытия ИП в Грузии

Какие условия необходимо выполнить для открытия ИП в Грузии

«Переводы получаю на карту Сбербанка, с нее отправляю деньги на "Золотую корону" и снимаю здесь наличные. Буквально полгода назад через эту систему можно было вывести деньги сразу на карту банка. Сейчас почему-то "Золотая корона" эту функцию приостановила. Выбора практически нет, неудобно. SWIFT-переводами пробовал, там тоже есть свои нюансы. У "Тинькофф" раньше тоже можно было, но и они свернули данную опцию. Сейчас сложно положить наличные деньги на грузинскую карту. В Credo Bank такой возможности почему-то нет».

Число переводов в Казахстан тоже сокращалось два месяца подряд. В апреле они упали почти в полтора раза год к году. А в мае — примерно на 80% и составили около $23 млн. Всего за прошлый год россияне отправили в Казахстан примерно $770 млн — это рекорд с 2014-го. Доступных способов для переводов становится все меньше, а ситуацию усугубляет ослабление рубля, рассказала “Ъ FM” жительница Казахстана Валентина:

«Курс по "Золотой короне" очень сильно просел. За 1 руб. можно было получить сначала 7,4 тенге, а потом 5,3 тенге — снижение практически на 30%. Стало выгоднее переводить через Райффайзенбанк, но все равно курс тоже низкий, а перевод при этом не моментальный, деньги могут идти и неделю».

Армения — единственное направление, по которому сумма переводов продолжает незначительно, но расти — на 8% по сравнению с маем прошлого года. За месяц россияне перевели туда примерно $280 млн. Некоторые способы невозможно отследить, что тоже могло сказаться на статистике, рассказал “Ъ FM” житель Армении Ашот:

«Многие релоканты живут в Ереване и получают зарплату в рублях в России. Соответственно, им нужны драмы в обмен на их рубли. Мы просто договариваемся на месте. Они переводят мне деньги внутри России банковским переводом, а я им отдаю наличные или тоже переводом. Некоторые знакомые вернулись обратно в РФ, потому что курс рубля сильно упал — был 7 драмов за рубль, стал 4. Жить на эти деньги уже не так выгодно».

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Из России в Киргизию в мае направили на треть меньше финансов, чем годом ранее. У смены тренда есть сразу несколько причин, говорит руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Сейчас переводы больше касаются каких-то регулярных трат. Их объем стал меньше, некоторые трансакции стали сложнее. Ряд банков, например, отказался от SWIFT. На некоторых направлениях система быстрых платежей и альтернативы не работают. Поэтому люди могут использовать либо криптовалюты, либо просто переводить через другие страны. И это может не отражаться, например, в официальной статистике или в каких-то других каналах. Другая причина в том, что некоторые могли просто поменять источник дохода, особенно уехавшие на долгий срок. Они могли начать получать деньги в местной валюте».

Пик по общей сумме переводов в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию пришелся на октябрь 2022 года — более $1 млрд за месяц.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба, Яна Загоровская

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